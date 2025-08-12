El «Mejor Oberá» ayudó con las ventas

Unos 260 comercios adhirieron a la propuesta de la Camara Regional de Industria, producción y comercio de Oberá (Cripco) en la puesta en escena del Hot Sale «Mejor Obera»,quienes recibieron durante varias semanas diversas capacitaciones y recursos prácticos para que cada comercio pueda destacarse. Se realizaron talleres para instruir a los participantes sobre cómo trabajar con las plataformas digitales, optimizar sus perfiles comerciales y potenciar la difusión en redes sociales y en los locales físicos.

Se activaron asi promociones creativas, sorteos, cupones y vouchers, lo que permitió que nuevos comercios se sumaran fortaleciendo la convocatoria y ampliando el alcance del evento. Asimismo, los comercintes contaron con una edición epecial de los “Programas Ahora” —incluyendo Ahora Misiones, Ahora Bienes Durables, Ahora Construcción y Ahora Neumáticos, que permitió que los consumidores accedieran a financiamientos y beneficios automáticos en sus compras realizadas en comercios adheridos a estos planes.

La propuesta no se limitó únicamente a compras con tarjeta o financiadas, sino promociones en efectivo, liquidar stocks o brindar descuentos especiales. La comunidad respondió a las propuestas y esto permitió una oxigencaión para muchos negocios en una epoca difícil.

La peatonal cultural, propuesta de la Municipalidad, también fue bien recibida y a pesar de las temperaturas frías, mucha gente se agolpó a disfrutar de los numeros artisticos , sorteos y diversión, desde las 18 del sabado. Desde la Cripco, su titular Daniel Friedrich y el propio jefe comunal, Pablo Hassan, agradecieron a los que trabajaron e hicieron posible este encuentro.