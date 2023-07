El «Exa» se adelantó y en la otra llave terminaron igualados

Este domingo se jugaron los dos partidos de IDA de las Semifinales del Torneo Apertura 2023 «Dr. Juan Epifanio Barrios», dos cruces muy parejos dejando todo para el partido de vuelta el próximo fin de semana.

En el Alfonso Feversani, Atlético Oberá recibió a Racing de Villa Svea en uno de los electrizantes partidos de semifinales. Los primeros 90 minutos de juego prometían ser emocionantes y los dos equipos salieron a jugar con el objetivo de no decepcionar a los fanáticos que se dieron cita.

Y el Decano Obereño mostró rápidamente sus intenciones de lograr el mejor resultado posible para llegar con tranquilidad al partido de vuelta. A los 25´, Nicolás Portillo subió por el lateral derecho y metió un centro preciso para que Franco Saavedra conectara y enviara la pelota al fondo de la red. 1 a 0. Racing no acusó el impacto y siguió armando su juego, pero no conseguía llegar con peligro. A los 36´, Portillo se escapó por la izquierda, dejó atrás su marca enganchando hacia adentro y al pisar el área le quedó justo para abrir el pie y con toda tranquilidad definir al palo más alejado del arquero. 2 a 0. Hasta allí parecía que el equipo de Darío Portillo tenía todo controlado, pero fue entonces cuando la Academia se despertó. Nacho Galo logró meterse en el área y con un derechazo consiguió el descuento que le dio esperanzas a la visita. En tiempo adicionado, Racing sale de contra, pelota al vacío para que corra Leo Ferreyra De Campo, cuerpo a cuerpo con su marcador, pisa el área y consigue sacar un zapatazo cruzado que agarra al arquero en contrapierna y mete el 2 a 2, resultado con el que se irían al descanso. Partidazo. En el complemento no se sacaron diferencias, ni cuando Racing se quedó con 10 jugadores. A pesar de los intentos por inclinar la balanza, ni locales ni visitantes consiguieron marcar y el partido terminó igualado, dejando la infartante definición para los segundos 90 minutos de juego que se disputarán el próximo domingo en el estadio Juan Prats Ribas del Club Racing.

En tanto, en el Juan Areco, Ex Alumnos 185 y Atlético Campo Grande también salieron a comerse la cancha buscando la mitad del pasaje a la final. Otro partido muy parejo y con excelente marco de público tanto local como visitante. Los de Mario Staudt siempre son fuertes en su casa y se lo hicieron saber al Aurinegro, ya que no tardaron en ponerse en ventaja. Gabriel Costa se convirtió en el jugador destacado de la tarde porque a través de sus pies llegó el gol, luego de un potente disparo de media distancia desde la banda derecha que sorprendió al arquero visitante. La pelota golpeó en la base del poste y se metió, marcando el 1 a 0 que persistió hasta el final del encuentro pese a los intentos del local de ampliar la ventaja y de la visita de conseguir el empate. Un resultado ajustado que apenas deja con ventaja a los del altiplano obereño, pero que deberán defender en Campo Grande el próximo domingo, donde los dirigidos por Diego Da Silva tendrán la presión de dar vuelta el marcador global si quieren estar en la gran final del torneo Apertura 2023 de la Liga Regional Obereña de Fútbol.