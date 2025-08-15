El Concejo Deliberante declaró de Interés Público Cultural Municipal el evento “Oberá Metalero”

El Concejo Deliberante de Oberá declaró de Interés Público Cultural Municipal el evento denominado “Oberá Metalero”, que se llevará a cabo el domingo 17 de agosto a partir de las 18 horas en las instalaciones del Club AEMO.

La propuesta, organizada por el Grupo Metalero Oberá con el acompañamiento del Gobierno de la ciudad, constituye una iniciativa cultural innovadora que busca visibilizar la escena musical local, fomentar el desarrollo cultural independiente y, al mismo tiempo, colaborar con causas sociales, ya que todo lo recaudado será destinado a comedores y merenderos de la ciudad.

El encuentro contará con la participación de cinco bandas obereñas —Carnopraxis, Rohteandroll, Deadgone, Detmim y Leviatán— además de la banda invitada Infección Crónica de Jardín América. Habrá también pintura en vivo, exposiciones y feria de emprendedores, conformando una experiencia cultural amplia, inclusiva y diversa.

Sobre el acompañamiento institucional, el coordinador del Departamento de la Juventud, Francisco Kempski, señaló: “Desde el área de Juventud venimos trabajando en distintos ejes, entre ellos cultura y turismo. Queremos dar este puntapié inicial acompañando a las bandas locales de rock y metal, con un evento que surgió de las juventudes activas. Agradecemos al Concejo Deliberante por la declaración de interés, porque esto nos permite gestionar auspicios y sumar apoyo privado, reconociendo el esfuerzo de los organizadores y de los músicos de la ciudad”.

El referente de Oberá Metalero, Jonathan Sanabria, destacó el carácter solidario de la jornada: “Este evento es 100% solidario. La entrada es un alimento no perecedero o de limpieza que será destinado a diferentes merenderos con los que ya estamos trabajando. Más allá de lo musical, la idea es incluir a la cultura metalera dentro de un espacio que colabore con la comunidad. Queremos que esta propuesta continúe en el tiempo, generando nuevas ediciones y sumando también a las juventudes”.

Por su parte, el músico obereño Ángel Szocki puso en valor la creación de un espacio para la escena local: “Muchas veces no hay lugares para las bandas de rock o metal, por eso esta oportunidad es tan importante. El evento es abierto a toda la comunidad, familias, niños y jóvenes. Queremos mostrar que este ambiente, lejos de los prejuicios, es tranquilo, profesional y solidario. Invitamos a todos a acercarse, conocer y colaborar con esta causa”.

De esta manera, el Concejo Deliberante reafirma su compromiso en acompañar iniciativas que fortalezcan la cultura local y promuevan la solidaridad como valor fundamental para la comunidad obereña.