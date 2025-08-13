El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el nuevo organigrama municipal

En la 19° Sesión Ordinaria realizada este martes 12 de agosto, el Concejo Deliberante de Oberá aprobó por unanimidad la modificación del organigrama municipal, una medida que reorganiza la estructura administrativa con el objetivo de optimizar recursos y mejorar la atención a los vecinos.

La nueva disposición redefine las funciones de las Secretarías de Coordinación, de Finanzas, de Desarrollo Humano y Acción Social, y crea la Secretaría de Urbanismo e Infraestructura. Esta última concentrará las áreas de Obras Públicas, Urbanismo y Tierras, que anteriormente dependían de Finanzas, con el fin de lograr un trabajo más ordenado, eficiente y cercano a la comunidad.

En la Secretaría de Desarrollo Humano se unificaron las áreas de Comisiones Vecinales y Acción Barrial y se formalizó el Departamento de Deporte Barrial. También hubo cambios en la Dirección de Gobierno, al igual que en el área de Cultos, tras la jubilación de la anterior responsable.

La concejal María Luisa Glum destacó que el cambio “no implica mayor erogación de fondos, sino una reorganización de áreas y del personal, para trabajar de forma más eficiente, clara y cercana al vecino”. Agregó que el crecimiento sostenido de Oberá demanda respuestas rápidas y coordinadas: “Es organizar la misma estructura que tenía el municipio, pero de manera más ordenada. Sabemos que Oberá está creciendo muchísimo y necesita respuestas rápidas. Se aprobó por unanimidad y estamos muy contentos”, expresó.

La modificación fue impulsada “ad referéndum” del Concejo por el Departamento Ejecutivo Municipal, en el marco de las facultades que le otorga la Carta Orgánica, y se implementará con reasignación de partidas del presupuesto vigente, sin alterar el monto total aprobado.