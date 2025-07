El «Celeste» va tomando forma

En las últimas horas la Comisión Directiva del OTC anunció la llegada de Bruno, «Chule» Sansimoni y de Lucas Andujar al equipo de Fabio Demti, versión 2025-2026, para los próximos torneos que afrontará, Liga Sudamericana y Liga Nacional de Básquet. Ambos se suman a las renovaciones de Agustín Brocal y Williams Vorhees.

Sansimoni será uno de los bases del equipo, aunque también puede desempeñarse como escolta, mide 1.91 y tiene 29 años, nació en Olavarría (Buenos Aires). Su último equipo fue Quimsa, donde jugó 31 partidos de la fase regular, con un promedio de 6 puntos y 3 asistencias en 17 minutos. Su trayectoria incluye equipos como Ferro y Estudiantes de Olavarría (juveniles), Quilmes (MdQ) donde debutó en la Liga en 2014, Boca, Peñarol, Hispano Americano, Malvín (Uruguay) y Cocodrilos de Caracas (Venezuela).

Andújar es oriundo de Quilmes, tiene 28 años y mide 1.87m; también puede ocupar el puesto de escolta. Ya fue compañero de Agustín Brocal en el ascenso y La Liga.

Lucas, arriba al Celeste proveniente de Peñarol de Mar del Plata donde disputó los 38 juegos de la Fase Regular, promediando 7 puntos, 4 asistencias y 5 rebotes por partido, en 30 minutos. Además, su trayectoria incluye equipos de La Liga Argentina y TNA como San Lorenzo de Chivilcoy (Torneo Federal), La Unión de Colón, Racing de Chivilcoy con quién ascendió, pasó por Wilde Sporting y Presidente Derqui; para llegar a Zárate Basket en La Liga Argentina con quién también consiguió el ascenso a la máxima categoría y jugó dos temporadas, para luego pasar a Peña.

Respecto a su llegada, el jugador indicó «la verdad que muy contento de mi llegada al club. Desde el momento que me hicieron saber el interés por sumarme, fue fácil tomar la decisión, porque sumarme a un club, como Oberá, que viene compitiendo muy arriba, es algo muy importante, un desafío muy lindo para mí. Cuando me llamó Fabio y me contó la idea que tenía para la siguiente temporada y lo que pretendía de mí para el equipo me terminó de convencer. Y nada, un desafío, como te decía, muy lindo para la siguiente temporada con las dos competencias que vamos a jugar«.