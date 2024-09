El binomio Okulovich-Rossotti logró un buen resultado en Buenos Aires

La dupla compuesta por Carlos Okulovich (h) y Juan Pablo Rossotti, a bordo del VW Vento del Martos Competición, consiguió un buen resultado en la Carrera de los 200 Pilotos de Turismo Nacional, que se completó este domingo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires con la disputa de las finales.

En la primera carrera, destinada a los Pilotos Invitados, Rossotti largó desde el vigésimo segundo cajón de la grilla, logró escalar varias posiciones y tras 12 vueltas concluyó en el 14º puesto. Hizo una carrera de menor a mayor y dejó el auto en buenas condiciones para la segunda prueba de la jornada.

Pasado el mediodía, llegó el momento de la final de los Pilotos Titulares. Fue el turno del obereño. A partir de una buena largada, aprovechó el buen funcionamiento del Vento en las primeras vueltas para progresar. En la quinta vuelta ya se acomodó en la novena posición.

Planteó un ritmo ascendente hasta la mitad de la final, luchando y superando a Agustín De Brabandere (Focsu), Carlos Merlo (Virtus) y Alfonso Domenech (Virtus). Incluso, en las últimas vueltas, intercambió posiciones con Domenech y se terminó imponiendo para asegurar el 7º puesto.

«Terminamos el fin de semana contentos con el resultado. El auto funcionó bien y pudimos avanzar. Además, el auto terminó sano, entero y en una buena posición», definió Carlitos. También destacó la carrera de su invitado. «Rossotti anduvo muy bien, largó bien, avanzó y se mantuvo en pista. Todo salió bien».

Por último, indicó dónde estuvo la clave para la final que le tocó correr: «volvimos a usar las gomas que habían funcionado muy bien en los entrenamientos, al final no me animé a calzar las nuevas por temor a que no le caigan bien al auto como había pasado en la clasificación», sostuvo el obereño.

De esa forma, tanto Rossotti como Okulovich no solamente completaron las respectivas finales sino que también mostraron la recuperación que evidenció el Vento, cosecharon buenos puntos y concretaron el segundo mejor resultado de la temporada para el misionero, tras la quinta posición conseguida en San Nicolás.

Luego de la novena fecha, Okulovich se ubica en el 17º puesto del campeonato con 80 puntos y encarará el tramo final de la temporada con el objetivo de seguir sumando. Restan tres fechas, la próxima será en San Juan, en el circuito Villicum, el 5 y 6 de octubre.