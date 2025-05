El Banco Macro presentó su Memoria anual

Adhiriendo a prácticas internacionales, consolidando información financiera y no financiera, el banco Macro presentó su reseñ anual de actividades, como desde hace 11 años, siendo la primera empresa en adoptar esa práctica en la Argentina.

Para su elaboración, se utilizó como referencia los estándares, lineamientos y normativa internacional más significativos para este tipo de publicación: Marco Internacional de IFRS Foundation, Estándares de Global Reporting Initiative (GRI), los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que son relevantes para la gestión de la Entidad y Normas Internacionales de Información Financiera del IASB (Normas de Contabilidad NIIF) para la confección de la información financiera.

Además, se tomó como referencia principal para su estructura el marco de referencia del IFRS Foundation bajo la lógica de los 6 Capitales: Financiero, Industrial, Intelectual, Humano, Social y Natural.

Adicionalmente fueron considerados los estándares de las Normas Internacionales de Sostenibilidad y Clima (NIIF S1 y NIIF S2 ), con el objetivo de alinearnos a futuros requerimientos en la materia; y los estándares Sustainability Accounting Standards Board (SASB), estando a la vanguardia en relación a los lineamientos de rendición de cuentas utilizados.

En 2024 también Banco Macro también realizó la revisión de temas materiales y empezó un análisis integral con perspectiva de doble materialidad, relevando impactos, riesgos y oportunidades asociadas.

A través de este documento, Banco Macro comunica los objetivos, acciones y resultados con foco en la creación de valor económico, social y ambiental.

También se presentan algunas perspectivas para el año 2025 con objeto de analizar contextos y seguir generando oportunidades para contribuir al desarrollo sostenible.

Banco Macro está en constante evolución, con sólida trayectoria de crecimiento y expansión, desde hace 46 años acompaña a los argentinos a pensar en grande.

Guiados por los principios de Protagonismo, Agilidad, Cercanía y Orgullo, la entidad fortalece su ADN Macro como un Banco cercano, que prioriza la construcción de vínculos con los clientes y las comunidades, acompaña el crecimiento productivo y fomenta la educación financiera para todos.

Con más de 8.700 colaboradores y presencia federal en 23 provincias, Banco Macro ofrece sus servicios a más de 6,3 millones de clientes, llegando a 76 localidades donde ninguna otra entidad está presente.

En 2024, se destaca la fusión de Banco Macro con BMA -ex Banco Itaú Argentina S.A.-. Un ambicioso proyecto con un exhaustivo trabajo en sólo 9 meses, que incluyó el relevamiento de servicios y procesos, el cumplimiento regulatorio, la identificación de brechas, el desarrollo de nuevas funcionalidades, la planificación de migraciones de datos, capacitaciones y trabajo de integración de equipos.

El proceso culminó con la efectiva integración de ambas entidades, asegurando la continuidad operativa, minimizando interrupciones en los servicios automáticos y digitales, garantizando la protección de la información de los clientes y sobre todo cuidando la experiencia de las personas – clientes y colaboradores.

Banco Macro se propuso transitar el camino de la transformación digital, un proyecto estratégico para seguir mejorando la experiencia de sus clientes y estar a la vanguardia de los avances tecnológicos.

Se destaca el desarrollo de nuevas funcionalidades de BancoChat, una solución que opera sobre WhatsApp y que permite al Banco llegar a muchas más personas para resolver consultas y realizar gestiones en tiempo real, de manera más ágil y segura. Además posibilita impulsar la inclusión financiera con mayor cercanía a las personas en su vida cotidiana.

Asimismo la entidad sigue promoviendo los medios de pagos digitales a través de billeteras como, Google Pay y Apple Pay, MODO, viüMi y Macro Click de Pagos, y como novedad se implementó el QR interoperable permitiendo a los comercios la verificación de los pagos en línea.

En 2024, Banco Macro lanzó la marca Macro Gobierno Digitales y la APP Ciudadana, consolidando su posicionamiento como una Gov Tech enfocada en la modernización y digitalización de gobiernos y comunidades, en alianza con startups y empresas argentinas especializadas en smart cities.

Asimismo se desarrollaron nuevas herramientas digitales y presenciales para mejorar la experiencia de los clientes: incorporación de UX -User Experience- en proyectos estratégicos, y foco en mejoras del modelo de atención en las sucursales apoyado en nuevas soluciones tecnológicas.

Además, se inició un trabajo de renovación de las plataformas digitales del Banco con una visión integrada y foco en la performance, disponibilidad, y accesibilidad de los diferentes canales para optimizar la calidad y experiencia del cliente.

En relación a la experiencia del colaborador, en 2024 se alcanzó el puesto N°7 del Ranking de Great Place to Work, entre las mejores empresas argentinas de más de 1.000 empleados para trabajar, con un crecimiento de 5 posiciones respecto al ranking de 2023.

En 2025 Banco Macro alcanzó el puesto N°2 del ranking nacional y el N°1 del ranking de servicios financieros y seguros, consolidándose como un excelente lugar para trabajar.

En Banco Macro, el compromiso con el impacto ambiental de su negocio y operaciones también se vuelve cada año más relevante.

El 17,8% de la energía eléctrica consumida en áreas centrales es de origen renovable. Por ejemplo el 100% de la energía consumida en el edificio del Centro de Procesamiento de Datos Maipú que opera los 365 días del año es provista por Genneia, y progresivamente se está aumentando el consumo de esta provisión alcanzando también a Torre Macro.

Banco Macro también promovió el financiamiento de energías renovables a través de la emisión de 5 bonos verdes por USD 145.156.567.

A partir de la fusión de Banco Macro con BMA, se generó la oportunidad de puesta en valor del sistema de bicicletas compartidas de la Ciudad de Buenos Aires y de Nordelta, que promueve el uso de la bicicleta como medio sustentable de transporte y esparcimiento, a su vez disminuyendo el impacto ambiental.

Con 4.212 bicicletas, 398 estaciones instaladas y 7.560 usuarios registrados, se generó en el año 2024 un ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero del orden de 915,9 toneladas de CO2, equivalente a 6.417 árboles salvados. Macro Bicis además ofrece una propuesta de valor para clientes de Banco Macro y Visa con descuentos para la compra de pases.

Respecto a la contribución con la comunidad local, la inversión social privada de Banco Macro y Fundación Macro fue de $1.544.239.936,, con foco en la educación financiera para todos a través del programa Cuentas Sanas y en el trabajo como puente para la transformación social genuina y a largo plazo.

Por décimo año consecutivo, Banco Macro fue el sponsor principal de NAVES Argentina, el programa de formación, mentoría y networking que se desarrolla junto a Emprende IAE para potenciar la innovación y el crecimiento de emprendedores y Pymes, con más de 1.000 proyectos y 3.700 participantes de todo el país.

Asimismo, la entidad se destaca en la promoción y acceso al arte y la cultura. En 2024 hubo 4 muestras de arte en Torre Macro, con 150 visitas guiadas y más de 10.000 visitantes.

Para Banco Macro el deporte es un pilar fundamental para el desarrollo de las personas, y por este motivo apoya a 114 de clubes en todo el país, siendo que a través de 10 clubes estimula el deporte inclusivo, reforzando su compromiso con la diversidad en diferentes ámbitos, alineado al objetivo de “crear inclusión en lo micro y celebrar la diversidad en lo macro”.

Finalmente, Banco Macro volvió a posicionarse dentro de los primeros lugares del sistema financiero argentino con una rentabilidad positiva. El ejercicio 2024 concluyó con un resultado neto de $325.132 M -excluyendo Otros Resultados Integrales-.

Estos datos siguen mostrando solidez financiera y niveles apropiados de liquidez, con una propuesta sustentable y robusta, en un año marcado por el trabajo de consolidar la fusión y por el crecimiento de la entidad en operaciones y negocios.

Banco Macro agradece la confianza a todos sus grupos de interés –accionistas, inversores, clientes, proveedores, colaboradores, organizaciones aliadas, sector público, medios de comunicación y comunidades locales– y reafirma su propósito “Que la Argentina piense en grande, piense en Macro” trabajando por su futuro con más oportunidades para lograr el desarrollo sustentable del país