El Apertura de Fútbol «Rafa Bidá» se pondrá al día este finde

El pasado fin de semana se completaron todos los partidos programados, los cuales eran los pendientes de la Cuarta Fecha del Torneo Apertura 2024 «Rafa Bidá», tanto en Primera como en Cuarta División. Solo quedan pendientes los cruces entre River de Villa Bonita y Atlético Oberá (1ra. y 4ta.), y Ex Alumnos 185 vs. Olimpia/San Antonio (en 4ta.), partidos que se estarán jugando este domingo 19, poniéndose así completamente al día el torneo, antes de avanzar a la última fecha.

El último sábado por la noche, en el Enrique Speyer de Leandro N. Alem, AEMO volvió a sumar de a tres al derrotar por 3 a 0 a Atlético Alem, con goles de Claudio Rojas, Gastón Núñez y José Ortíz. En la previa, se jugó el partido entre Atlético Alem y Olimpia/San Antonio de Cuarta División, que terminó empatado 2 a 2. En tanto que el domingo se disputó el partido pendiente de la zona A entre Ex Alumnos 185 y Atlético Aristóbulo del Valle. El “Exa” venció por 2 a 0 con goles de Rafael Joaquín y Brian Da Silva, y ahora es el único puntero de la zona. En Cuarta, fue empate 0 a 0. Al mismo tiempo, por la Zona B, Atlético Iguazú venció a Racing de Villa Svea por 3 a 0. Diego López y Adriel Rodríguez (x2) se encargaron de bajar a La Academia de la punta del torneo. En Cuarta, el local ganó 2 a 0.

Lo que viene…

La Liga Regional Obereña de Fútbol confirma que este fin de semana se estarán jugando los partidos pendientes del torneo Apertura 2024 «Rafa Bidá», tanto en Cuarta como en Primera División. Además, se jugará un partido adelantado de la 6ta fecha.

Programación

Pendientes

*Olimpia/San Antonio vs. Ex Alumnos 185. Domingo 19. 16 hs. Estadio Juan G. Cáceres. (4ta. División).

*River de V. Bonita vs. Atlético Oberá. Domingo 19. 14 hs. (4ta), 16 hs. (1ra). Estadio Juan A. Juritsch.

Adelantado 6ta fecha

*Atl. Aristóbulo del Valle vs. AEMO. 15 hs. Cancha Compl. Dep. A. Del Valle. (1ra.).