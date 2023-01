Eco Punto ya listo para ser utilizado en Plaza San Martín

En el marco del programa «Oberá Sustentable», que sigue en marcha en este 2023, se

prevé que la semana próxima, se inaugure un nuevo EcoPunto en nuestra ciudad, situado

en la plaza San Martín.

La modalidad de funcionamiento será la misma que el primero, ubicado en la plaza Malvinas, donde los vecinos podrán acercarse con sus materiales destinados a reciclar.

Asimismo el EcoPunto de plaza Malvinas tiene un horario de verano de 08:00 a 11:00 y de 15:00 a 19:00 horas, de lunes a sábado.

Por otro lado, desde el área esperan instalar un tercer EcoPunto frente a la municipalidad, por calle Jujuy, y el cuarto en un barrio de la ciudad.

En este sentido «Este año estamos trabajando para gestionar de una manera correcta los materiales de generación universal, REGUS. Son todos aquellos que no son industriales, que son de tipo domiciliario. Es decir neumáticos, electrónicos, electrodomésticos, restos de muebles, materiales voluminosos, etc. Todo esto que no lo podés tirar al cesto de basura porque el recolector domiciliario no lo lleva. La idea es generar lugares donde poder tratarlos correctamente» explicó Santiago Frick, encargado del área.

