Lo último
Dos hombres arrestados tras violento episodio en un hogar municipal de Oberá
Cayeron dos miembros de la banda “A.T.R” tras violento enfrentamiento en Oberá
De Oberá al mundo: Sabrina Fuks, modelo y psicóloga
Embajadoras de tradiciones – Reina de la Colectividad Checa Victoria Josefina Gimenez
La familia de Karting visita Posadas
El OTC realizó su Asamblea Geeral Ordinaria
Embajadoras de tradiciones – Reina de la Colectividad de los Países Árabes – Mayra Belén Blasig
Detenido por falsa denuncia de su hija: contó el contenido de una película.
Embajadoras de tradiciones – Reina de la Colectividad Alemana – Malena Stefanía Mayerhofer
El Naka Team anfitriones en Eldorado del Argentino de Motocross
9 de agosto de 2025
Locales Policiales

Dos hombres arrestados tras violento episodio en un hogar municipal de Oberá

#Arma Blanca #Detenidos #Disturbios

La Policía intervino tras un llamado de emergencia del sereno. Los sospechosos estaban alcoholizados y se habían agredido violentamente, uno portaba un cuchillo.

Un operativo policial desplegado anoche en el Hogar Municipal de Oberá culminó con la detención de dos hombres y el secuestro de un arma blanca. El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Patrulla Motorizada de la Unidad Regional II, luego de que el sereno del lugar pidiera ayuda por un episodio de desorden.

La intervención ocurrió cerca de las 23, cuando dos individuos de 53 y 57 años, aparentemente en estado de ebriedad, comenzaron a alterar la tranquilidad del establecimiento. Ante la llegada de los uniformados, ambos fueron demorados y requisados.

Durante la inspección, los policías hallaron entre las prendas de uno de ellos un cuchillo, que fue incautado como elemento de interés para la causa.

Finalmente, los detenidos fueron trasladados a la comisaría junto al arma secuestrada. En tanto, el denunciante se presentó en la dependencia policial para formalizar la denuncia correspondiente.

Entradas relacionadas

Locales Policiales

Cayeron dos miembros de la banda “A.T.R” tras violento enfrentamiento en Oberá

Cultura Destacadas Locales

De Oberá al mundo: Sabrina Fuks, modelo y psicóloga

Deportes Locales Provinciales

La familia de Karting visita Posadas

Podría interesarte

Locales Policiales

Dos hombres arrestados tras violento episodio en un hogar municipal de Oberá

Locales Policiales

Cayeron dos miembros de la banda “A.T.R” tras violento enfrentamiento en Oberá

Cultura Destacadas Locales

De Oberá al mundo: Sabrina Fuks, modelo y psicóloga

Destacadas Videos

Embajadoras de tradiciones – Reina de la Colectividad Checa Victoria Josefina Gimenez