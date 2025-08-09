Dos hombres arrestados tras violento episodio en un hogar municipal de Oberá

La Policía intervino tras un llamado de emergencia del sereno. Los sospechosos estaban alcoholizados y se habían agredido violentamente, uno portaba un cuchillo.

Un operativo policial desplegado anoche en el Hogar Municipal de Oberá culminó con la detención de dos hombres y el secuestro de un arma blanca. El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Patrulla Motorizada de la Unidad Regional II, luego de que el sereno del lugar pidiera ayuda por un episodio de desorden.

La intervención ocurrió cerca de las 23, cuando dos individuos de 53 y 57 años, aparentemente en estado de ebriedad, comenzaron a alterar la tranquilidad del establecimiento. Ante la llegada de los uniformados, ambos fueron demorados y requisados.

Durante la inspección, los policías hallaron entre las prendas de uno de ellos un cuchillo, que fue incautado como elemento de interés para la causa.

Finalmente, los detenidos fueron trasladados a la comisaría junto al arma secuestrada. En tanto, el denunciante se presentó en la dependencia policial para formalizar la denuncia correspondiente.