Difícil situación de emprendedores turísticos.

Si bien los emprendedores turísticos de Oberá se preparan para la temporada de vacaciones. Existe un contexto muy difícil en lo que tiene que ver con lo económico. Según Sergio Vallena, titular de la Cámara de Turismo Sierras Centrales de Mnes «está muy difícil, el turismo está atravesando un momento muy angustiante“.

Añadió que «no escapamos de lo que sucede a nivel nacional y los eventos que están programados como el Rally nacional debería contar con alojamientos colmados y hay muy bajo porcentaje de ocupación y consultas; cuando estos eventos eran multitudinarios y con mucha demanda», explicó.

Dijo que «todos los socios de la cámara tratan de buscar posibilidades, armar algunos packs más atractivos para esta temporada que viene, pero bueno, la venimos remando.Los gastos fijos que tenemos son muy altos,sobre todo en lo que hace a servicios y los sueldos de los empleados que trabajan en gastronomía y hay que sostener eso».

Mencionó además que «para nosotros la temporada alta son las vacaciones de invierno pero a pesar de que tenemos expectativas, no se ve todavía muchas consultas“.

Precisó que «actualmente, pensamos en mantenernos y no obtener rentabilidad extra porque está muy difícil.

Estamos trabajando con salidas a otros municipios,a otros atractivos, para que la gente pueda visitarlas, buscando lazos con otras localidades,o sea, que pernocten aquí y vean otros lugares“.

“Los privados lo que estamos haciendo es financiar con tarjeta de crédito el pago de la energía, porque no podemos afrontar todo juntos, son manotazos de ahogado pero no nos queda otra“, puntualizó.

No obstante agregó que «estamos esperanzados con la fiesta del inmigrante, reservas que por allí ya están ingresando y eso nos permite mantener la fuente laboral, es decir a los empleados y el mantenimiento en definitiva del predio».