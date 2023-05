Dia del Trabajador: luchar por trabajo y mantener derechos laborales

Este lunes 1 de mayo, se recuerda el Dia del Trabajador, en homenaje a aquellos martires de una fábrica en Chicago, en 1886, que terminó con la ejecución de un grupo de sindicalistas que buscaban menos de 18 hs laborales, que era lo que hasta alli existía. Recien en en 1919 la Oorganización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó 8 hs de trabajo como jornada laboral.

En el contexto inflacionario que vive la Argentina, el salario pierde poder adquisitivo y la falta de opciones laborales es una creciente, ante ello, el secretario gremial de la Asociación de empleados de comercio de Obera (AECO), Horacio Barúa reflexionó » Hay mucha resignación en cuanto al abandono de las conquistas logradas en el ámbito laboral, por esa historia tan triste que tiene que ver con la lucha sindical y Obrera que ha llevado mucho tiempo y que en muchos casos se vuelve atrás, hay que apostar a esos logros y volver a trabajar desde la función en el que estamos, en el diálogo participativo, conciliador y por supuesto de defensa del trabajo y del trabajador, no permitiendo que avasallen nuestros derechos»

Dijo que «actualmente estamos afectados por la continua suba de precios y desde el sector de comercio desde la federación de la que formo parte,lo último que se pudo lograr es una negociación salarial de corto plazo. Esto es, los acuerdos son por tres meses, duele decirlo porque deja clara evidencia de que todo sube permanentemente y que cada vez que uno se sienta en la mesa a negociar o dialogar, se nota la diferenciación de sueldo y disminución del poder adquisitivo. Pero lo bueno es que se consiguió llegar a un acuerdo para que cada tres meses se pueda discutir eso», explicó.

Aclaró que en esta ultima paritaria, para els ector de comercio, «se logró un 19,5% que es una paritaria remunerativa, lo que significa que todo lo que se aprueba va directamente al básico del compañero mercantil».

Puntualizó que en esta fecha particular «Tenemos el deseo de que ninguna argentino, ninguna persona del mundo, le falte la dignificación del trabajo, apostar al trabajo es lo que puede llevar adelante a una nación, a toda sociedad y en los últimos tiempos estamos teniendo esa falta. Se nota que genera decepción en la gente, por lo que tenemos que fortalecer los logros de las organizaciones sindicales, obreras, en cuanto al derecho de trabajar y a no dejar que nuestras conquistas desaparezcan».