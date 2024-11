Detuvieron en Los Helechos a un hombre que macheteó a sus ex suegros y huyó

La detención se produjo esta mañana cuando el agresor, oriundo de El Soberbio, intentaba darse a la fuga en un colectivo tras agredir a machetazos a sus ex suegros en una vivienda de Bayo Troncho. La policía lo interceptó en la Terminal de Oberá y ya fue puesto a disposición judicial. Las dos víctimas sufrieron graves lesiones y permanecen internadas en el Hospital.

El agresor se hallaba de visita en la chacra de sus ex suegros y anoche llegó a la casa bajo los efectos del alcohol y discutió con su ex pareja, desatándose la agresión. Con un machete agredió a los padres de aquella causándole heridas cortantes en la cabeza y el cuerpo, en tanto su ex de 23 años logró huir junto a sus dos hijos y una hermana.

La policía local asistió al domicilio donde halló a Juan Pablo S. (49) y Amalia S. (52) muy lastimados, por lo que fueron trasladados de inmediato al Hospital Samic de Oberá, donde el médico policial certificó que la vida de ambos se encuentra en riesgo por traumatismo de cráneo y permanecen internados en terapia intensiva.

Por otra parte, las dos hijas de la pareja agredida se presentaron esta mañana en la Comisaría donde sus efectivos constataron lesiones en la joven de 23 años, por lo que fue llevada al Hospital y se aguarda informe médico sobre su estado de salud actual.

En cuanto al agresor, el personal policial de Los Helechos inició operativo de búsqueda y así logró determinar que intentaba darse a la fuga en un ómnibus que se dirigía a la ciudad de Oberá, por lo que iniciaron seguimiento controlado del mismo y lo interceptaron en la Terminal de nuestra ciudad, donde fue detenido e identificado como Saúl D.S., de 28 años.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Jurisdiccional y allí permanece alojado a disposición del Juez de Instrucción N° 1 de Oberá por Homicidio en Grado de Tentativa, en tanto continúa la búsqueda del arma blanca utilizada para perpetrar el hecho