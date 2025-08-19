Lo último
19 de agosto de 2025
Detuvieron a un joven y demoraron a un adolescente tras intento de robo

La tentativa delictiva ocurrió esta madrugada en el Barrio Otzut de Campo Viera. Los sospechosos ingresaron a la propiedad y se apoderaron de una caja de herramientas pero, descubiertos por la propietaria, la abandonaron en el lugar para darse a la fuga. Por el hecho fue demorado un adolescente y detenido un hombre de 25 años.

Efectivos de la Comisaría de la Mujer fueron alertados por la dueña de casa que, cerca de las 01:00 de la madrugada, oyó ruidos provenientes de un galpón ubicado en la parte posterior de su terreno, donde sorprendió a tres masculinos apoderándose de una caja de herramientas que descartaron frente a su casa para huir del lugar. No obstante lo expuesto, la denunciante identificó a dos de ellos, aportando valiosa información a la investigación policial.

Los uniformados activaron de inmediato los operativos de búsqueda y así ubicaron a dos de los involucrados que intentaron darse a la fuga sin lograrlo. El hombre de 25 años fue detenido y el adolescente de 16 demorado. Ambos fueron examinados en el Hospital local y, posterior a ello, el primero alojado en la Comisaría en averiguación del hecho y el segundo entregado a sus progenitores para guarda y cuidado.

