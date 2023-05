Detuvieron a un joven por robar elementos en una escuela de Alberdi

Se trata de Carlos C., de 23 años, quien fue detenido este lunes 29, acusado de robar útiles y otros elementos de la escuela Provincial N°64 de la zona rural del municipio. El mismo permanece alojado en esa comisaría a disposición de la Justicia.

La denuncia la radicó un directivo del establecimiento, que constató lo ocurrido. Efectivos de la comisaría local por medio de averiguaciones y en base a registros fílmicos obtenidos, pudieron establecer, que no sería ajeno al hecho, Carlos

C., quien reside en una vivienda lindante a la escuela, ubicada en el Lote 32 Paraje Soberbio Oeste de esa localidad. Al momento de identificar al sujeto, se pudo recuperar los elementos sustraídos, procediendo así a su detención.

