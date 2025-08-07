Detenido por falsa denuncia de su hija: contó el contenido de una película.

Gabriel Rivero Dubil, es el abogado de Antonio ( nombre ficticio) papá de 10 hijos que desde marzo está detenido por supuesto abuso de su hija menor de 15 años.

La adolescente, contó a través de un trabajo escolar que habría sido abusada por su padre, tras lo cual, siguiendo los protocolos vigentes detienen al padre, desde hace 4 meses.

En cámara Gesell, hace unos dias surgió que la adolescente había copiado todo esto de una película. «Sinceramente, es algo de no creer, es algo insólito. La menor tenía un estilo de vida que aparentemente era quizás aburrido, sin pocas novedades, como para poder contar. Y bueno, en la esfera de lo que es un trabajo práctico de la materia en la que estaba cursando en su colegio, decidió relatar como parte de la respuesta de la tarea lo que vio y percibió en una película y eso hizo que, los docentes, denunciarán el hecho» comentó el abogado.

«Desde ya tenemos que aclarar que desde la defensa, apoyamos a la docencia que hizo, a nuestro entender, lo que tenían que haber hecho»,añadió.

Sobre el tiempo que transcurrió desde la detención del hombre hasta la efectivización de la camara Gesell dijo que «los tiempos de la justicia son lentos, mucha veces no llegan con los tiempos, los funcionarios realmente hacen lo que pueden, el tema es que detrás de todo eso hay una persona que hoy está encarcelada, si bien está en una seccional, no está pasando un buen momento, además tiene problemas de salud y claramente, toda la familia sufre esa procesión»

El contexto familiar es que se trata de una familia con 10 hijos, de recursos económicos bajos, «personas trabajadoras tanto la madre como el padre, pero bueno, entre vivir afuera y trabajando en algún momento quizás los hijos se van descontrolando», apuntó el abogado.

Mencionó que «la situación es complicada. Hasta que no podamos probar en su totalidad la inocencia, más allá de que ya las pruebas están avanzando y por lo menos tenemos datos objetivos de que no ha existido el hecho, necesitamos que la fiscalía esté completamente segura. Y parte de eso es la Cámara Gesell, que ya se hizo, el informe psicológico que también se hizo recientemente, y ahora estamos a la espera de una vista fiscal para luego una consecuente resolución del juez y esperemos que sea una resolución favorable para que libere la imputación».

El hombre en cuestión, cumplía rol de pastor. «Sé que tenía como misiones que iban haciendo a lo largo del país, la provincia, y bueno, no estaba casi nunca en la casa. Entonces, son varias cuestiones que realmente tampoco permitían de que el hecho se concretara», explicó.

«Creo que ha sido una travesura que se fue a un extremo máximo el de la niña», precisó Rivero Dubil.

El trabajo era de literatura en el que había que aparentemente desarrollar algo que le haya sucedido a la vida a cada uno, o algo que haya pasado el fin de semana, aparentemente. «Cada alumno habrá realizado la redacción pertinente y ella quizás por no tener nada interesante que contar bueno, decidió transcribir lo que había visto en una película que es una película que se encuentra públicamente en cualquier plataforma digital como la que estamos utilizando en la actualidad y bueno, se ve que la habrá impactado mucho y esto también es una alarma para tener en cuenta el consumo de qué es lo que consumen los niños, los menores de edad porque hay que también tener una alerta para los padres «, remarcó.

Como pasos a seguir sostuvo que «resta esperar la vista fiscal que sea favorable y luego de eso la consecuente resolución que en mérito a las pruebas, vista fiscal y demás actuaciones que hay en el expediente, que ordene la liberación del imputado y eventualmente la idea es perseguir el sobreseimiento porque se ha probado que el hecho no existió»

Será necesario ahora la revinculación familiar, para volver a insertarse en la sociedad, en la casa, eventualmente tener contacto con esa misma hija.

«Es más, esto creo que es un claro ejemplo de que siempre hay que esperar el final de una resolución judicial y no prejuzgar en pleno proceso judicial, que es lo que siempre vemos, sobre todo a través de los medios de comunicación», indicó.

Comentó que al saber el resultado de la cámara Gesell «me sentí aliviado pero a la vez me sentí preocupado porque qué preocupante es que una niña diga esas cosas. Es como una llamada de atención para todos los padres, los que tienen sus niños, para que tengan el control de lo que consumen los menores, los adolescentes y el uso de redes sociales».

