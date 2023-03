Denunciaron acoso y abuso de un Juez y hoy la ciudadanía las respaldó con una marcha en Alba Posse.

Bajo la consigna «Quien protege a este Juez abusador?» y «Queremos un Juez letrado ya», muchas personas se movilizaron en la localidad de Alba Posse, en la mañana de este jueves, después de haberse conocido varias denuncias, de ex empleadas del Poder Judicial en esa localidad, que señalaron al titular de este Juzgado de Paz,como acosador y abusador sexual.

Si bien, nadie se expidió respecto al tema en el ámbito judicial, las acusaciones fueron hechas a la Comisaría de la Mujer de Oberá ante la negativa del Fiscal de Instrucción de recibir la denuncia de una de ellas. Mientras tanto, el acusado solicitó licencia por 3 dias.

«Yo radiqué la denuncia formal la semana pasada porque había intentado hacer la denuncia ante el fiscal y no me tomó la misma porque para él no había delito, esto fue hace 6 meses, así que esperé a que pase mi estado de embarazo, de tener mi hijo y el posparto y ahora decidí radicar la denuncia ante la comisaría de la mujer en Oberá», comentó Antonella DS, quien inicióla acusación que luego dió lugar a similar acusación por parte de otras 3 mujeres.

«En mi caso sufrí acoso durante el trayecto el 2019 hasta el 2022 yo trabajaba alli en el Juzgado de Paz y desde un principio, él empezó a hacer comentarios fuera de lugar y después pasó a los intentos de toqueteo y después-cuando no lograba respuestas de parte mía, con maltratos hasta un día que a las 9:30 de la mañana, me gritó en su despacho, maltratándome verbalmente y ahí me fui a Oberá a la fiscalía a radicar la denuncia por todo lo que había pasado, pero no me tomó el Fiscal la misma», agregó Antonella.



«El Fiscal Bys (Elias) me dijo que comente mi situación a inspección de justicia de Paz, que me iban a dar una resolución por lo que hice una nota contando la situación y lo que recibí es un traslado a Campo Ramón a 40 km de dónde vivo, lo que me hacía imposible cumplir estando embarazada. Solicité el traslado a 25 de mayo que me queda más cerca, pero no me otorgaron, por lo que terminé renunciando el primero de febrero de este año», remarcó la joven madre y ahora ex empleada del Poder Judicial.

Dijo que «pasé muy mal durante todo mi embarazo y ahora decidí hacer la denuncia,mi bebé ya tiene 6 meses y creo que ninguna mujer se merece pasar por esto y luego de la denuncia mediática surgieron otras mujeres que también contaron situaciones similares o peores», remarcó.

Manifestó desconocer a las otras denunciantes, hasta tanto la contactaron, por lo que son hechos que sucedieron incluso antes de que ella ingresara a la Justicia, en algunos casos.

Muy sorprendida, sostuvo que hasta el momento «nadie se contactó con nosotras, ni siquiera del Superior tribunal ni de ningún lado, ahora este hombre sacó una licencia suponemos que por la realización de la marcha pero no sabemos qué va a pasar a futuro, si seguirá como si nada o que. Sabemos que tiene a su hija trabajando en El Superior Tribunal y tal vez allí esté la protección, porque de otra forma no se entiende tanta impunidad. La comunidad está realmente indignada con esta situación», puntualizó.

La marcha comenzó en Alba Posse y finalizó en Santa Rita, frente al domicilio del Juez, donde se colocaron varios carteles con leyendas alusivas al tema.