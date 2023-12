Definiciones en el Fútbol Femenino

El Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Regional Obereña de Fútbol, reprogramó la última fecha de la etapa clasificatoria del Torneo Clausura, en Primera División. También los partidos de la categoría Reserva.

Así, el próximo domingo 10, se jugará la última fecha en Primera, con la siguiente programación:

Domingo 10/12. Cancha: Racing (Estadio Juan Prats Ribas).

14:30 hs. San Martín vs Atlético Iguazú.

16:00 hs. Atlético Alem vs Atlético Oberá.

17:30 hs. Racing vs. AEMO

Atlético Oberá ya tiene su lugar en la final y solo resta conocer al otro equipo. Las posiciones: 1º Atlético Oberá 15*- 2º AEMO 10 – 3º Atlético Iguazú 8 – 4º Atlético Alem 7 – 5º San Martín 6 – 6º River de Villa Bonita 3 – 7º Racing 3. (*ya clasificado a la final. Clasifican los dos primeros puestos).

La Reserva también reprogramó

Se jugará este sábado 9 en cancha del club Racing de Villa Svea.

Las posiciones quedaron así: 1º Atlético Oberá 6 – 2º Racing 6 – 3º Atlético Alem 3 – AEMO 3 – Atlético Campo Grande 0.

Programación: 5ª fecha – Cancha Club Racing (Estadio Juan Prats Ribas)

15:30 hs. Atl. Campo Grande vs. Atlético Oberá.

17:00 hs. Racing vs. Atlético Alem

Libre: AEMO