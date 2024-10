Debuta OTC en la nueva temporada de Liga Nacional

Oberá Tenis Club (OTC) inicia este lunes su quinta temporada consecutiva en la Liga Nacional de Básquetbol. Con dos juegos de visitante, el representante misionero buscará ser uno de los animadores de la máxima competencia Argentina.

Con una gira que incluye Mar del Plata y Junin, OTC comenzará a jugar este lunes desde las 21hs cuando visite a Peñarol en el Islas Malvinas; en tanto que el miércoles, al mismo horario, enfrentará a Argentino en El Fortín de las Morochas. En tanto que el martes 22, será el debut de local, recibiendo a Gimnasia de Comodoro.

Los dirigidos por Fabio Demti tuvieron casi 2 meses de preparación para llegar de la mejor manera; esa pueta apunto incluyó la llegada paulatina de algunos jugadores y seis partidos amistosos (dos vs Regatas, dos vs La Unión, uno vs Deportivo Norte y otro ante Unión de Santa Fe) que fueron todos triunfos.

El Celeste logró mantener la base de la temporada anterior con las continuidades de Barreiro, Laterza, Torreso, Ascanio, más los arribos de Brocal (jugó la temporada 20/21) Francisco Conrradi y el norteamericano Vorhees, además de los U21 Quiroga, Ramírez y Azpilicueta, que serán parte importante en la rotación; como así también los juveniles que vienen haciendo fuerza para sumar minutos. Todos, serán guiados por la experiencia de Fabio Demti quien por cuarta temporada, sigue al frente del plantel.



Los pibes, también debutan en la Liga de Desarrollo

Los dirigidos por Lucas Gornatti, comienzan una nueva temporada de la competencia que acompaña a La Liga. Con una base de jugadores jóvenes que continúa y el arribo de dos fichas para potenciarlos.

Este lunes, desde las 18hs, visitarán a Peñarol y el miércoles a las 17 ante Argentino de Junín.