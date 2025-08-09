De Oberá al mundo: Sabrina Fuks, modelo y psicóloga

Actualmente trabajando en Tailandia, Bangkok, Sabrina Fuks (28) modelo y psicóloga, resulta una representante obereña no solo de belleza sino de permanente superación. Ex Reina Provincial de los Estudiantes, supo potenciar su talento natural para llamar la atención de agencias y empresas que hoy le permiten recorrer el mundo sin dejar de lado su pasión por la psicología, profesión que si bien no ejerce, le permite aplicar concocimientos en resolución de situaciones adversas que se le presentan.

En diálogo telefónico con este medio, Sabrina-que se define mayormente como modelo comercial- sostuvo que «la verdad es que es toda una travesía, pero es un lindo trabajo, estoy muy contenta de estar acá. Te lleva a recorrer muchas culturas distintas, yo comencé en Argentina y luego tuve la oportunidad de viajar por afuera, por el exterior. Comenzé con Turquía, trabajé mucho en Latinoamérica, me fui a Colombia, Egipto; China y ahora estoy en Tailandia, así que anduve por bastantes lugares», comentó.

Añadió que «siempre es difícil estar fuera de casa, con la diferencia horaria también es un poco difícil sobrellevar las comunicaciones, uno se enfrenta mucho a estar solo, pero aprende mucho también, creo que esta profesión te permite hacer amigos con mucha fortaleza porque estamos todos en la misma situación, de repente solas, todas chicas, jóvenes, por tres meses, entonces no te queda otra que formular. como una familia en cada país que vas y eso hace que se alivie un poco pero por supuesto que es difícil».

Recordó que «yo siempre quise ser modelo, siempre me interesó el ambiente, cuando terminé el colegio no sabía mucho que quería estudiar, entonces decidí irme a Buenos Aires a probar, así fue como comenzó, yo había sido Reina de los estudiantes, eso también me abrió un poco las puertas. Fue una experiencia muy linda para mí viajar al concurso nacional, donde quedé como segunda princesa, entonces ahí como comencé a descubrir esto, En Buenos Aires, comencé a estudiar a la par, hice la carrera de psicología en la UBA y mi primer contrato internacional fue como en 2019, que fue la primera vez que trabajé fuera de la Argentina».

Consultada acerca de si es importante para ella haber estudiado ademas psicologí y que lugar ocupa en su vida mencionó que «sin dudas es muy importante, porque también me permite vivir la soledad o las discusiones de otra manera,a entenderme y manejar los desafíos de ser modelo de una manera diferente y creo que también me da la experiencia para después acompañar a otros como psicólogas, siento que aprendí mucho. Ser modelo, es una profesión que carga con mucha ansiedad, mucha dificultad con la alimentación, hay muchos trastornos alimenticios en esta industria, entonces siento que apliqué mucho lo aprenddo en mi carrera y también me permitió ayudar a mis colegas, amigas a transitar por todo este mundo que es un poco difícil».

Su proyecto es regresar a la Argentina para fin de año, luego de varios contratos que aun le quedan por cumplir, incluso trabajando para mercados comerciales como Shein o Temu. Extraña la comida y la cultura argentina y trata siempre de conseguir yerba para su mate, adonde sea que vaya. Destacó los desafíos que implica «estar lejos de casa».

Como consejo para otras chicas que quieren ser modelos mencionó que «cuando hablo con las chicas que están comenzando en esta industria, con esta carrera, siempre intento hacerles saber que es una carrera de más NO que SI. para mí es algo muy importante porque si no sabes lidiar con los no que te vas a enfrentar, es una carrera que te frustra muy rápido porque hay muchos no. Es una carrera que va de a poquito y vas creciendo en forma lenta y tenes que ponerle mucho amor y mucho trabajo y mucha pasión».

«Extraño a mi familia y amigas siempre, pero la tecnología nos permite estar cerca igualmente, pero mi ciudad, mi provincia son únicas, eso siempre noto», precisó.