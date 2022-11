Crearon cooperativamente un deshidratador solar domiciliario

Se unieron para trabajar en forma cooperativa, son egresados de la Universidad Pública de Misiones y con sentido social a través de este diseño le dan valor agregado a la producción local, incluso domiciliaria.

Se trata de un deshidratador solar sostenible de 30x 30 con cuatro bandejas, que no ocupa más que ese espacio y solo requiere sol para funcionar. «Como cooperativa Ñandé Soluciones comenzamos en el 2019 con paneles solares y esa mirada social; en un momento pensamos en esto de los excedentes que se dan en las chacras y huertas urbanas o aficionados a la cosmética cuando producen hierbas, verduras o frutas y no saben qué hacer con ello. Dijimos que algo había que hacer y si bien ya se inventó este deshidratador no era apto para pequeños espacios, por lo decidimos hacer un producto y utilizar el hermoso sol que tiene Misiones, adaptandolo a la realidad del productos, del colono o del usuario en general», explicó Damian Reniero, integrante de Ñandé, que además cuenta con otros 5 integrantes.

De su lado, Iván Riquelme, integrante de la empresa de diseño Tinga-también de 6 integrantes- mencionó que «hace un año y medio empezamos a a pensar y nos unimos en la propuesta para ver cómo lo presentábamos. En Tinga hay un equipo de diseñadores que venimos de la arquitectura, del diseño, de ingeniería, todos somos en general salido de la universidad pública de Misiones», apuntó

Entendiendo que cooperativamente se trabaja mejor decidieron que el diseño y el desarrollo sea conjunto.

«Trabajamos con zinguerías y otros rubros de Industria Nacional, de acá y salió el producto que es Industrial nacional; puede deshidratar verduras, frutas, con el sol, existen otros pero son deshidratadores a gran escala, este está bueno para ubicarlo en cualquier lugar de la casa donde llegue el sol, mantiene los mismos valores nutricionales de los productos», apuntó Riquelme.

«Son 4 bandejas de 30 por 30, como un hornito, en un día se puede deshidratar una tanda de Bananas, en otro día tomates, luego otras verduras, es muy fácil», remarcó Reniero

Las aromáticas se deshidratan más rápido que otros productos. «Está bueno que la gente se enganche y que pueda dar valor agregado a sus productos o a lo que tiene en su huerta en su casa, alimentarse sanamente sin químicos», resaltaron.

En sus redes @Ñandesoluciones o @tinga productora pueden contactarlos y ver el producto.

