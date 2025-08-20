Lo último
Choque y vuelvo sobre ruta nacional 14: automovilista sufrió lesiones graves
Objetos recuperados y dos masculinos detenidos por robar en Oberá
Convocan a tareferos a registrarse en Oberá y Campo Ramón
Corte de agua luego de cortes de luz
Embajadoras de tradiciones – Reina de la Colectividad Paraguaya Daniela Sara Quiñones
Capturaron a un joven buscado por hurto y secuestraron una moto en controles de tránsito en Panambí
Se inició la nueva temporada del Básquet Profesional del OTC
Investigación policial permitió recuperar sanitarios robados y comercializados en Oberá
Cámaras de seguridad permitieron detener a un hombre que intentó robar a una joven en Oberá
Detuvieron a un joven y demoraron a un adolescente tras intento de robo
20 de agosto de 2025
Destacadas Locales

Corte de agua luego de cortes de luz

Luego de varios microcortes producto del fuerte viento de la jornada, nuevamente se produce un corte en el servicio de agua potable que según la CELO, que provee de ambos servicios a la ciudadanía «los sistemas de bombeo de agua potable de la Cooperativa se encuentran fuera de servicio, debido a inconvenientes en el funcionamiento de las líneas eléctricas que abastecen a los mismos. Recomendamos hacer uso responsable del agua potable hasta tanto se normalice la situación.

Asimismo, no se descarta la necesidad de realizar cortes preventivos para evitar el vaciamiento progresivo de la cisterna de la Planta Potabilizadora.

Para Consultas, solicitan comunicarse al tel 400287 o al celular 3755-635892

