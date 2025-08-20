Corte de agua luego de cortes de luz

Luego de varios microcortes producto del fuerte viento de la jornada, nuevamente se produce un corte en el servicio de agua potable que según la CELO, que provee de ambos servicios a la ciudadanía «los sistemas de bombeo de agua potable de la Cooperativa se encuentran fuera de servicio, debido a inconvenientes en el funcionamiento de las líneas eléctricas que abastecen a los mismos. Recomendamos hacer uso responsable del agua potable hasta tanto se normalice la situación.

Asimismo, no se descarta la necesidad de realizar cortes preventivos para evitar el vaciamiento progresivo de la cisterna de la Planta Potabilizadora.

Para Consultas, solicitan comunicarse al tel 400287 o al celular 3755-635892