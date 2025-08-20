Convocan a tareferos a registrarse en Oberá y Campo Ramón

La Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Campo Ramón está recepcionando la documentación que requiere el SITAMI (El Sistema de Información de Tareferos de Misiones), a través del mismo, los trabajadores registrados o en negro, deberán acercarse munidos del DNI del titular, del grupo familiar y recibos de sueldo,según cada caso para actualizar la base de Datos del sistema y posteriormente recibir el subsidio interzafra. Deben hacerlo, de lunes a viernes de 07 a 12,30 Hs., en Acción Social de la Municipalidad de Campo Ramón.
Asimismo, la Asociación de Tareferos de Oberá informa que están inscribiendo con igual fin en su domicilio de Larrea 741 de lunes a viernes de 7,30 a 12 hs.