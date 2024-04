Continúa el Apertura «Rafa Bidá»

La fecha dará inicio el sábado, con el partido entre Atlético Oberá e Independiente de Campo Viera. El Decano Obereño tiene compromiso por el Torneo Provincial y por eso adelantará su partido en el campeonato local. En tanto, el resto de los partidos se disputarán el domingo 14. Se trata de la 3° fecha del Torneo Apertura de la Liga Ragional Obereña de Fútbol, tanto en Cuarta División como en Primera. Queda pendiente la 2° que no pudo jugarse el pasado fin de semana por condiciones del tiempo.

Por lo tanto, este es el programa:

Zona A

*Atl. Aristóbulo del Valle vs. Atl. Campo Viera. Domingo 14/04 – 14 hs. Cuarta / 16 hs. Primera. Compl. Dep. A. del Valle.

*AEMO vs. Ex Alumnos 185. Domingo 14/04– 16 hs. Primera. Estadio Rodolfo Lobo Fischer.

*San Martín vs. Atlético Alem. Domingo 14/04 – 14 hs. Cuarta / 16 hs. Primera. Compl. Dep. 25 de Mayo.

Zona B

*Racing V. Svea vs. River de V. Bonita. Domingo 14/04 – 14 hs. Cuarta / 16 hs. Primera. Estadio Juan Prats Ribas.

*Atlético Oberá vs. Independiente C.V. Sábado 13/04. 16 hs. Primera. Estadio Alfonso Feversani.

*Atl. Iguazú vs. River de Santa Rita. Domingo 14. 14 hs 4ta / 16 hs 1ra. Cancha Club Atlético Iguazú.