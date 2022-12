Concejales solicitaron la creación del área de Mediación Comunitaria Municipal

En la 38° Sesión Ordinaria los Concejales aprobaron un Proyecto de Comunicación solicitando al Ejecutivo Municipal, la creación de un área de Mediación Comunitaria.

En su Dictámen, la Comisión de Peticiones, Poderes y Legislación del Concejo Deliberante obereño, señaló que teniendo en cuenta que la Mediación es un método alternativo de resolución de conflictos autocompositiva, tiene como objetivo que en el proceso las partes sean quienes lleguen a una solución que satisfaga los intereses de las partes. Se entiende al conflicto como una posibilidad de crear nuevos escenarios, y a las partes como colaboradores y no como partes enfrentadas entre sí, ya que todos son parte de la solución de la temática que los lleva a solicitar una mediación.





En el ámbito comunitario cotidianamente se observan un sinfín de conflictos ya sea entre vecinos, vecinos y las distintas Instituciones sean o no estatales, entre empleados de la Municipalidad o incluso aquellos que involucran a los empleados con la Municipalidad. Muchos de los conflictos comunales desencadenan discusiones por años o terminan en procesos judiciales, colapsando el sistema judicial, el cual no siempre en sus sentencias contempla la satisfacción de los intereses de las partes involucradas. Visto que otros municipios han creado el área de Mediación Comunitaria, y han obtenido excelentes resultados, sumado a que, dentro del plantel de Personal Municipal, se cuenta con agentes capacitados y con matrícula de mediador vigente, lo que es sumamente beneficioso ya que no sería necesario incorporar personal.

Consultado al respecto, el Presidente del Legislativo Santiago Marrodán, señaló que este es un proyecto que viene desde el año 2017 desde el Ejecutivo Municipal, “yo todavía estaba como Secretario Coordinador en la Municipalidad. En ese momento el encargado del Departamento Jurídico, Mijaíl Julián, propuso que 30 personas que trabajan en el Ejecutivo hagan el curso de mediación. O sea que hoy tenemos a 30 personas del Ejecutivo Municipal que estarían en condiciones de poder comenzar con este proyecto de mediación”, finalizó Marrodán.

