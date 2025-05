Con respaldo mayoritario, el Concejo examinó y avaló la Rendición de Cuentas 2024 de la gestión municipal

En la primera Sesión Especial del año, realizada el miércoles 14 de mayo, el Concejo Deliberante de Oberá aprobó con seis votos positivos el examen de la Rendición de Cuentas Anual correspondiente al ejercicio 2024 de la Municipalidad.

Desde el Bloque de Concejales Renovadores indicaron que se analizó el expediente y la documentación respaldatoria, incluyendo libros y registros contables puestos a disposición por el Contador Municipal. Afirmaron que todo se ajusta a la Ley de Contabilidad de la Provincia y a las normativas vigentes. Con el voto mayoritario, se dio por examinado el informe.

El presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ullón, recordó que el rol del Legislativo es examinar la Rendición de Cuentas, mientras que la aprobación definitiva corresponde al Tribunal de Cuentas. “La información estuvo disponible; la Secretaría de Finanzas se acercó al Concejo para brindar detalles y presentar los números correspondientes. Se evaluó cómo se ejecutó el presupuesto y cómo cerraron los balances. Es importante destacar que el Ejecutivo, Legislativo y Defensoría del Pueblo cerraron el 2024 con un balance equilibrado”, afirmó.

Ullón agregó que, durante el año, el Tribunal de Cuentas no emitió ningún llamado de atención y que todo estuvo en regla de acuerdo con los balances presentados. “Los números están a la vista y en regla, por eso desde el Concejo Deliberante dimos por examinado el expediente”, concluyó.

El Interbloque PRO/Juntos por el Cambio no acompañó el dictamen aprobado y aunque reconocieron que el análisis corresponde al Concejo, señalaron que la aprobación final es competencia del Tribunal de Cuentas, según lo establecido en los artículos 111° y 209° de la Carta Orgánica Municipal. Desde ese bloque manifestaron que solicitaron información adicional al área de Contaduría Municipal, pero que las respuestas no fueron entregadas en tiempo y forma, motivo por el cual decidieron no avalar el examen.

La concejal Adriana Kosnicki explicó que el 30 de abril se presentó un pedido de informe con dudas sobre varios puntos, “nosotros contamos con asesoramiento externo ya que ninguno de nosotros es contador. Por eso pedimos el estado de ejecución presupuestaria al cierre del ejercicio 2024, ingresos y egresos por rubros. Hicimos consultas sobre unos siete ítems para poder analizarlos con nuestro equipo de contadores”, manifestó la concejal Kosnicki.