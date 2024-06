Con más de 1200 pacientes ambulatorios, resaltan la importancia de la internación para adictos

«Llevamos 1175 pacientes en la pastoral de adicciones que est{an o han sido tratados en este flagelo casi una pandemia, que son las adicciones», dijo Jose fabio M{edico e integrante de la Pastoral de adicciones que funiona en el Oasis de la Misericordia, contiguo a la Catedral San Antonio.

Añadió que por eso es necesaro contar con un hogar o lugar de internación»Muchos requieren internación para la desintoxicación y deshabituación del consumo, tenemos esperanza de que la Fazenda de la Esperanza sea parte de esta solución», explicó.

En ese sentido Fabio destacó que «finalmente se firmó ese comodato con el Obispado y Educación para el uso de la Escuela 173 de Paraje Fontana, ahora vendrá seguramente la gente de la Fazenda a poder poner todo en funciones porque tienen toda una metodología propia, pero se ha dado un paso y eso nos pone muy felices», sostuvo.

Dijo además que » Esto tiene dos partes por un lado la formal para lo cual se requería el comodato y la otra es la parte interna, que seguramente el obispo con sus asesores legales dará un comodato a la Fazenda para su uso»

» Sabemos que hay problemas edilicios, que hay que arreglar, pero ellos vieron, estuvieron, recorrieron y conocen la situación que hay que arreglar para poner en marcha», mencionó

«Esto es un trabajo transversal y sobre todo que abarca todas las clases sociales, hijos de profesionales como personas muy humildes, gente sin recursos, gente que está en situación de calle, hay de todo. No podemos hacer ahsta acá mas que tratarlos externamente, porque no teníamos donde internarlos, hablo de los casos urgentes, no tenemos dónde colocarlos ahora, ya que el hospital tiene seis camas en una casita en lo que tiene que ver con Salud Mental, pero no es adecuado ni apropiado para esto», indicó el galeno.

«Cuando hay algún tema urgente que resolver tenemos que ir a la guardia al hospital y no todos están en conocimiento del tratamiento del problema, se lo interna una o dos horas hasta que se desintoxique y esa no es la solución, ni cerca, pero es lo que podemos hacer».

«A través de la Fazenda,faceta lo que queremos es la internación, desintoxicación, deshabituación y prepararlos para el mundo laboral», indicó

» La otra necesidad tiene que ver con la vestimenta, los calzados, porque hay gente que realmente pierde todo, vende lo que tiene, lo suyo, lo de los familiares, para poder consumir y en consecuencia se quedan sin nada. Y acá entra lo delictivo por un lado y la necesidad por el otro», precisó.

Sobre el trabajo que llevan adelante remarcó que «lo que hacemos desde la pastoral de adicciones es una vocación de servicio, todos trabajamos de voluntariado dividiéndolo los días para atender un día uno otro día otro, pero es una cuestión voluntaria, no hay ni sueldo ni dinero de por medio», explicó