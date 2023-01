Comunidad LGTBQ+Oberá: visibilización y derechos que no se aplican

Dentro de las identidades diversas que existen en el mundo entero, las comunidades de gays, travestis, no binaries,lesbianas, queer, se conforman y se asisten, reconociéndose entre sí. Con legislación que era necesaria para que ello ocurra, pero que en su generalidad pocos aplican. Si bien, los derechos son para todos los seres humanos en la Argentina, indistintamente el género con el que se identifique. No obstante, conseguir trabajo y atención de salud igualitaria al menos en Oberá, sigue siendo un tema pendiente.

«Nosotres nos reconocemos dentro de una grupalidad denominada organizacion de travestis, trans, maricas, no binaries, gays y lesbianas de Oberá, ese es nuestro espacio colectivo a partir del cual pensamos el activismo, si bien cada une tiene su activismo individual no solamente con respecto a la identidad LGBTQ+ sino con otras dimensiones, pero nos unimos y encontramos en este espacio de militancia compartido», comentó Maria alejandro, une de les referentes de este colectivo.

Junto a Briel y Zopli, decidieron poner en visibilidad lo sucedido recientemente en la localidad de Azara con Alejo Ema Portillo, un joven gay muerto de 42 puñaladas, en lo que reconocen como un crimen de odio. «Vemos la posibilidd de sumar nuestra interpretacion de porqué es un crimen de odio, para acompañar y que se haga justicia», señalaron.

«Creemos que fue directamente hacia su identidad, como gay, pero no se visualiza asi, hablan de un joven muerto pero no que era gay, eso es importante decirlo, porque hay que mostrar la persecución y odio que hay hacia las identidades diversas. Son crímenes hacia la comunidad LGTBQ, que se repite», indicó Maria Alejandro.

Otro tema mencionado es la necesidad de incorporar a todos los colectivos o grupalidad a los convenios «Como grupalidad nos acompañamos en lo cotidiano, pero necesitamos que las leyes, los derechos se cumplan, mayormente en los estamentos públicos. Hace poco en la Municipalidad se firmó un convenio pero a pesar de que fuimos unos de los que presentamos el proyecto de trabajar en conjunto en enero del 2022 junto al colectivo de mujeres y disidencias, para lograr politicas territoriales, que no habia nada para la comunidad LGBTQ*, no fuimos comencionades. Hemos elaborado acciones y propuestas como un espacio de diálogo y asesoria, en diciembre nos invitaron para el convenio entre la Municipalidad y el estado provincial con distintos estamentos para esta mesa de diálogo, a la que fuimos, pero no aparecimos en ningún lado. De todas formas, seguiremos apostando a trabajar en conjunto y a fortalecer esta mesa», puntualizó María Alejandro.

De su lado, Briel indicó además que «Hoy conseguir la atención de salud como integrante de la comunidad LGTBQ+ es muy dificil, te mandan a psiquiatría, si preguntás por tratamientos con hormonas nadie sabe adonde mandarte, no somos extraterrrestres, pero falta capacitación en género e incorporar a todes», remarcó.

Asimismo, en diálogo con Meridiano55, comentaron que «Tenemos como horizonte la visibilización en Oberá de esta cultura, impulsamos la semana de la comunidad LGTBQ+, desde hace 3 años, donde hacemos varias actividades, entre ellas la marcha del orgullo; es una continuidad de lo que comenzó en el 2018 a organizarse. Fue creciendo y notamos que cada vez más personas se suman a nuestros encuentros y actividades», expresaron.

Puntualmente, para Maria Alejandro «Hay que incorporar el ejercicio de la ciudadania a todes, que nos permitan insertarnos al mundo del trabajo, si vas a una tienda y te atiende una identidad trans o no binarie, o en una entidad pública, vas incorporando a tu ejercicio ciudadano eso, pero si nos marginan, no se puede. Estamos escondides», apuntó.

Mencionaron que «la gente joven tiene otras herramientas, los adultos son los que mas se rehusan a aceptar cambios o realidades que antes no veian».

Maria Alejandro comentó que «Soy docente, pero he sufrido si mucha discriminaciòn, tanto de alumnos como docentes, trabajo hace 15 años en la misma escuela que acompañó mi transición, pero aquellos que ingresan y no lo saben y no tienen este ejercicio ciudadano, persisten en su ataque muchas veces por desconocimiento», remarcó.

Para comunicarse con elles, existe un instagram: LGTBOberá.