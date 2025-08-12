Cierre temporario del Cine Teatro Oberá

Desde este ultimo fin de semana, ,7 de agosto y hasta principios de septiembre- estará cerrado el Cine Teatro Oberá por obras de renovación. Esto, es parte de un plan más amplio para revitalizar los espacios culturales de la ciudad, como el que ya se está haciendo en el Museo Histórico Municipal que se ubica en el Parque de las Naciones.

Según Alejandro Cerri, jefe del Deparatmento cultura «el proyecto del Cine Teatro Oberá incluye la reparación y el cambio de los techos, un análisis exhaustivo de la estructura, y un estudio de los daños causados por la humedad. Se van a mejorar las paredes y se realizarán importantes actualizaciones en el equipamiento técnico y eléctrico», apuntó

Este año, el Cine Teatro Oberá celebra su 16º aniversario desde su reapertura y el 10º de su digitalización, lo que hace de esta remodelación un momento particularmente significativo. La iniciativa no solo busca celebrar el legado de la sala, sino también proyectarla hacia el futuro, con el objetivo de ofrecer nuevos y mejores servicios para el disfrute de todos los obereños y misioneros.