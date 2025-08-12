Lo último
Automovilista despistó y chocó contra el muro de conocido Club obereño
Cierre temporario del Cine Teatro Oberá
No se venderá luz ni trabajará virtualmente por 4 dias en la CELO
El mes del Niño se inició en Campo Ramón
El «Mejor Oberá» ayudó con las ventas
Embajadoras de tradiciones – Reina de la Colectividad Brasileña Ivana Fernández Dos Santos
Rápido accionar policial permitió el nacimiento de un bebé prematuro en Villa Unión
Los vecinos lo denunciaron por ruidos molestos y la policía secuestró la moto
Un hombre fue detenido por amenazar de muerte al hijo de su pareja en Oberá
Reflexiones entre equívocas y univocas: Hipótesis (por Juan Oviedo)
12 de agosto de 2025
Cierre temporario del Cine Teatro Oberá

Desde este ultimo fin de semana, ,7 de agosto y hasta principios de septiembre- estará cerrado el Cine Teatro Oberá por obras de renovación. Esto, es parte de un plan más amplio para revitalizar los espacios culturales de la ciudad, como el que ya se está haciendo en el Museo Histórico Municipal que se ubica en el Parque de las Naciones.

Según Alejandro Cerri, jefe del Deparatmento cultura «el proyecto del Cine Teatro Oberá incluye la reparación y el cambio de los techos, un análisis exhaustivo de la estructura, y un estudio de los daños causados por la humedad. Se van a mejorar las paredes y se realizarán importantes actualizaciones en el equipamiento técnico y eléctrico», apuntó

Este año, el Cine Teatro Oberá celebra su 16º aniversario desde su reapertura y el 10º de su digitalización, lo que hace de esta remodelación un momento particularmente significativo. La iniciativa no solo busca celebrar el legado de la sala, sino también proyectarla hacia el futuro, con el objetivo de ofrecer nuevos y mejores servicios para el disfrute de todos los obereños y misioneros.

Capacitación Nocturna de instalaciones sanitarias

Muestra de Zigmunt Kowalski

Prevención vial con jóvenes

Automovilista despistó y chocó contra el muro de conocido Club obereño

Cierre temporario del Cine Teatro Oberá

No se venderá luz ni trabajará virtualmente por 4 dias en la CELO

El mes del Niño se inició en Campo Ramón