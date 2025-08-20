Choque y vuelvo sobre ruta nacional 14: automovilista sufrió lesiones graves

El hecho se registró cerca del mediodía a la altura del km. 865 de la ruta nacional, donde el auto en que se desplazaba un jubilado de la localidad de 25 de Mayo habría sido colisionado por otro vehículo conducido por un hombre oriundo de Dos de Mayo. A raíz del impacto, el primero sufrió lesiones por las que fue hospitalizado.

Según la información obtenida hasta el momento, Carlos S. (71) circulaba acompañado de su esposa a bordo de un Chevrolet Corsa en sentido Alem -Oberá cuando, por razones que se investigan, fueron embestidos por un Toyota Corolla que se desplazaba en igual sentido al mando de Kevin Z. (31). A raíz del impacto, el conductor del Corsa perdió el control del rodado que volcó y finalizó en posición invertida sobre la cinta asfáltica.

El hombre de 71 años fue llevado en ambulancia al Hospital de Oberá donde el médico de turno certificó traumatismo cervical con fractura de tercera vértebra y tiempo probable de curación mayor a 30 días; en tanto su acompañante y el otro conductor no sufrieron lesiones.

La policía local trabajó en el lugar junto a la Policía Científica que realizó las pericias del caso y se procedió al secuestro de los vehículos involucrados.