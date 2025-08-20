Lo último
Choque y vuelvo sobre ruta nacional 14: automovilista sufrió lesiones graves
Objetos recuperados y dos masculinos detenidos por robar en Oberá
Convocan a tareferos a registrarse en Oberá y Campo Ramón
Corte de agua luego de cortes de luz
Embajadoras de tradiciones – Reina de la Colectividad Paraguaya Daniela Sara Quiñones
Capturaron a un joven buscado por hurto y secuestraron una moto en controles de tránsito en Panambí
Se inició la nueva temporada del Básquet Profesional del OTC
Investigación policial permitió recuperar sanitarios robados y comercializados en Oberá
Cámaras de seguridad permitieron detener a un hombre que intentó robar a una joven en Oberá
Detuvieron a un joven y demoraron a un adolescente tras intento de robo
20 de agosto de 2025
Destacadas Policiales

Choque y vuelvo sobre ruta nacional 14: automovilista sufrió lesiones graves

#choque y vuelco #Lesionado

El hecho se registró cerca del mediodía a la altura del km. 865 de la ruta nacional, donde el auto en que se desplazaba un jubilado de la localidad de 25 de Mayo habría sido colisionado por otro vehículo conducido por un hombre oriundo de Dos de Mayo. A raíz del impacto, el primero sufrió lesiones por las que fue hospitalizado.

Según la información obtenida hasta el momento, Carlos S. (71) circulaba acompañado de su esposa a bordo de un Chevrolet Corsa en sentido Alem -Oberá cuando, por razones que se investigan, fueron embestidos por un Toyota Corolla que se desplazaba en igual sentido al mando de Kevin Z. (31). A raíz del impacto, el conductor del Corsa perdió el control del rodado que volcó y finalizó en posición invertida sobre la cinta asfáltica.

El hombre de 71 años fue llevado en ambulancia al Hospital de Oberá donde el médico de turno certificó traumatismo cervical con fractura de tercera vértebra y tiempo probable de curación mayor a 30 días; en tanto su acompañante y el otro conductor no sufrieron lesiones.

La policía local trabajó en el lugar junto a la Policía Científica que realizó las pericias del caso y se procedió al secuestro de los vehículos involucrados.

Entradas relacionadas

Policiales

Objetos recuperados y dos masculinos detenidos por robar en Oberá

Destacadas Locales

Corte de agua luego de cortes de luz

Destacadas Videos

Embajadoras de tradiciones – Reina de la Colectividad Paraguaya Daniela Sara Quiñones

Podría interesarte

Destacadas Policiales

Choque y vuelvo sobre ruta nacional 14: automovilista sufrió lesiones graves

Policiales

Objetos recuperados y dos masculinos detenidos por robar en Oberá

Locales Politica

Convocan a tareferos a registrarse en Oberá y Campo Ramón

Destacadas Locales

Corte de agua luego de cortes de luz