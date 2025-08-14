Lo último
Un detenido y un prófugo tras ataque a vivienda y agresiones en Oberá
Arrestan a vecino armado con machete tras amenazar de muerte a una mujer en Campo Viera
Charla sobre estafas virtuales destinada a adultos mayores
Embajadoras de tradiciones – Reina de la Colectividad Francesa Candela Aillén Duprat
El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el nuevo organigrama municipal
Podio del Naka Team en Eldorado
Embajadoras de tradiciones – Reina de la Colectividad Española Luna Fernández
Automovilista despistó y chocó contra el muro de conocido Club obereño
Cierre temporario del Cine Teatro Oberá
No se venderá luz ni trabajará virtualmente por 4 dias en la CELO
14 de agosto de 2025
Destacadas Locales Politica

Charla sobre estafas virtuales destinada a adultos mayores

El miércoles 20 de agosto, a las 16 horas, se realizará en la Casa del Bicentenario (Av. José Ingenieros y Larrea) una charla informativa sobre estafas virtuales, destinada a integrantes del Club de Adultos Mayores y del Centro de Día.

La actividad estará a cargo de la División Ciber Crimen de la Unidad Regional II, quienes brindarán herramientas y recomendaciones para prevenir este tipo de delitos, así como información actualizada sobre las modalidades más frecuentes que utilizan los estafadores en entornos digitales.

La propuesta busca fortalecer la seguridad digital de las personas mayores, promover el uso responsable de la tecnología y evitar que sean víctimas de engaños en línea.

Entradas relacionadas

Destacadas Videos

Embajadoras de tradiciones – Reina de la Colectividad Francesa Candela Aillén Duprat

Locales Policiales

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el nuevo organigrama municipal

Deportes Locales Nacionales

Podio del Naka Team en Eldorado

Podría interesarte

Policiales

Un detenido y un prófugo tras ataque a vivienda y agresiones en Oberá

Policiales

Arrestan a vecino armado con machete tras amenazar de muerte a una mujer en Campo Viera

Destacadas Locales Politica

Charla sobre estafas virtuales destinada a adultos mayores

Destacadas Videos

Embajadoras de tradiciones – Reina de la Colectividad Francesa Candela Aillén Duprat