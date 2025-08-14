Charla sobre estafas virtuales destinada a adultos mayores

El miércoles 20 de agosto, a las 16 horas, se realizará en la Casa del Bicentenario (Av. José Ingenieros y Larrea) una charla informativa sobre estafas virtuales, destinada a integrantes del Club de Adultos Mayores y del Centro de Día.

La actividad estará a cargo de la División Ciber Crimen de la Unidad Regional II, quienes brindarán herramientas y recomendaciones para prevenir este tipo de delitos, así como información actualizada sobre las modalidades más frecuentes que utilizan los estafadores en entornos digitales.

La propuesta busca fortalecer la seguridad digital de las personas mayores, promover el uso responsable de la tecnología y evitar que sean víctimas de engaños en línea.