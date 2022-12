Celo pago el BAE y dió a conocer números en rojo total

A partir de la contestación del Consejo de Administración de la CELO, a través del Gerente Pablo Alexenicer al Sindicato de luz y fuerza, se conocieron algunos números de las deudas que mantiene la celo con diferentes instituciones y que, aparentemente, sumaría para el 2023 un pasivo de 230 millones de pesos.

Más allá de reconocer que no podrían abonar el BAE (Bono anual especial) para empleados del SLyF-cosa que luego se incumplió-, porque este viernes depositaron el monto de 15 millones para este fin. Se supo las exigencias económicas que tiene la entidad Cooperativa y el rojo total en varias de sus áreas. Se señaló asi a través de la nota enviada por el Gerente Pablo Alexenicer que el pago efectuado afectará a los recursos de la Cooperativa para hacer frente al pago del aguinaldo que aún deben a 306 empleados lo que posibilitaría que otros empleados agremiados a diferentes sectores también realicen medidas de fuerza

Por otra parte, se mencionó en la nota, que el uso de los recursos limitados hace imposible abonar el bono que por decreto del gobierno nacional se estableció para los empleados que perciban hasta 3 salarios mínimo vital y móvil; básicamente a los menores sueldos, que tampoco podrán pagar

Asimismo, en la nota se menciona que la deuda la cooperativa con las obras sociales de aportes desde el mes de noviembre de este año alcanzó un monto de casi 4 millones 800 mil pesos y respecto a las contribuciones, «no se abona desde septiembre siendo la deuda de 15 millones 309 mil pesos. Dentro del personal existen pacientes oncológicos o menores que son carga de familia con diferentes tratamientos que en caso de que el servicio se suspenda se verían seriamente afectados», señalaba la misiva.

También expresó Alexenicer en la nota, «que en fecha 21 se recepcionó el quinto mandamiento de ejecución fiscal, por un monto de casi 37 millones, en este caso no se puede operar igual que las cuatro boletas anteriores ya que se está hablando de un pasivo que superaría los 230 millones para el año venidero, haciendo la situación financieramente inviable».

«Los fondos a aplicar en la cancelación de estos conceptos en particular, agravan la situación financiera a enfrentar en el mes de enero por estas razones», sostuvo Alexenicer.

Esta situación, traería aparejado en los próximos días algunas medidas de fuerza que ya han adelantado personal en cuanto a paros y movilizaciones.

De esta manera, es la primera vez, que se conoce oficialmente, los números desde el interior de la Cooperativa Eléctrica limitada Oberá, lo que hasta ahora parecía ser un secreto de estado, debido a que el Consejo de Administración nunca ha hablado con los medios de prensa.

