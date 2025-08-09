Lo último
9 de agosto de 2025
Locales Policiales

Cayeron dos miembros de la banda "A.T.R" tras violento enfrentamiento en Oberá

#Banda ATR #Detenidos #Menores lesionados

En Oberá, la Policía de Misiones detuvo al presunto cabecilla de la banda “A Todo Ritmo” y a otro de sus miembros, además de secuestrarse un machete y elementos utilizados en un hecho de lesiones, daños a un móvil policial y desorden en la vía pública ocurrido el pasado 3 de agosto, que tuvo como protagonistas a integrantes de dos grupos delictivos enfrentados.

El caso se originó en la madrugada del 3 de agosto, cuando una gresca entre varios individuos en la intersección de las calles Islas Malvinas y Berutti dejó como saldo dos menores con lesiones, quienes fueron asistidos en el hospital local. En ese contexto, una mujer fue detenida tras intentar agredir a efectivos con un machete y arrojar piedras contra un móvil policial, causando daños materiales.

Las investigaciones posteriores, apoyadas en denuncias y registros fílmicos de vecinos y redes sociales, permitieron identificar a los presuntos implicados. Entre ellos, miembros de la agrupación “A Todo Ritmo”, liderada por Mario Agustín B., alias “Muerto”, y vinculados en el conflicto con jóvenes de la denominada “Banda de la 512”.

Finalmente, ayer por la mañana la Policía allanó una vivienda del barrio Molina y detuvo a “Muerto”, junto con la demora de un cómplice en la vía pública. Ambos fueron puestos a disposición del magistrado interviniente.

