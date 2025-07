Catupecu Machu, Patricia Sosa, Lerner y San Marino estarán en la Fiesta del Inmigrante

Con 2 fines de semana de actividad, el Parque de las naciones de Oberá reunió visitantes y locales en el marco del Invierno en el Parque y la Pre Fiesta del Inmigrante, que culminó este domingo 20.

En ese contexto, se anunció parte de la programación de lo que será la 45° edicion de la Fiesta Nacional del Inmigrante, del 4 al 14 de septiembre. Se mencionó asi la presencia de San marino, el 5 de septiembre, Catupecu Machu, el 6; Fabián Meza el 9 , Patricia Sosa el 11, Noche Fussion el viernes 12 y el sabado 13, Alejandro Lerner.

La cartelera no generó expectativas por cuanto muchos de estos artistas ya visitaron la Fiesta en reiteradas veces. Pero, está visto que la Fiesta ya no es vidriera de espectáculos importantes o de renombre que otrora generaba la visita de miles de jóvenes y no tanto.

De todas formas, el encuentro de culturas sigue convocando como este fin de semana, donde las entradas a 5 y 8 mil pesos, no menguaron el ingreso de visitantes. Aunque, las opiniones de integrantes de colectividades y expositores feriantes era similar: «La gente hace como decía Lita de Lazari, recorra sra, recorra. Pero no compra, ni consume», explicó uno de los trabajadores de una colectividad.