Carta a las y los adolescentes

Sé que tenés muchos miedos.

Que dudas de vos misma/o.

Sé qué muchas veces das lo mejor de vos y no logras cumplir con las expectativas ajenas.

Sé que tenés muchos sueños, pero dudas si los vas a cumplir.

Sé que tenés mucha curiosidad por ver que tiene el mundo para ofrecerte.

Sé que tenés un impulso por vivir y disfrutar de la vida, pero viendo cómo viven algunos adultos, dudas de poder hacerlo.

Sé que muchas veces la sociedad y tus propios “amigos/as” son crueles con vos.

Lo puedo ver en sus rostros, a diario todo esto que les mencioné anteriormente. En algunos casos, puedo ver que ya siendo tan pequeños están muy cansados/as de los golpes de la vida. Puedo ver como la luz en sus ojos se apagan por las dificultades que viven a diario en sus casas.

No les puedo explicar la impotencia que me genera en muchas ocasiones y sé que les pasa a muchos colegas docentes.

En varias oportunidades, me lo manifestaron, profe “en la escuela estoy mejor que en mi casa”; “en la escuela puedo descansar sin que me estén mandando a hacer algo”, “En la escuela me olvido por un rato de lo que pasa en mi casa”, etc.

No busco caer en la queja, sino mirar las situaciones de fondo, de raíz.

El problema no es la violencia, las drogas, el apego emocional, todas estas son situaciones que tienen un conflicto emocional de base, que nos hacen actuar de determinadas maneras. Obviamente que debemos ocuparnos de ellas, pero para solucionarlas, debemos profundizar en el tema.

Cuando estamos en la adolescencia, nuestro cerebro no está del todo desarrollado. La corteza pre-frontal, que es la parte más evolucionada del ser humano, termina de formarse a los 20 o 24 años. Es esa parte de nosotros que nos hace tener en cuenta las consecuencias de nuestras acciones, poder postergar algo para un bien mayor, o simplemente reflexionar sobre nuestras conductas.

Los adolescentes son más bien impulsivos, -por falta de madurez debido a su edad-, solo buscan satisfacer sus necesidades más vitales por ej, dormir, comer y reproducirse. A nivel neurológico y biológico es lo que nos pasa a todos los seres humanos. Por eso en esas edades de la adolescencia, nos empezamos a poner de novios o tener parejas.

Y acá comienza uno de los mayores desafíos de los adultos. ¿Cómo les enseño o hago ver las consecuencias si ellos no las pueden ver? ¿cómo les hago entender que se deben conocer y respetarse antes que cumplir con ciertos parámetros, modas o lo que se dice en la sociedad que hay que hacer en esa edad? ¿cómo puedo ir en contra de toda la información que leen, escuchan o ven en las redes sociales?

Generalmente, las consecuencias de nuestras decisiones que tomamos en la adolescencia, las vemos cuando crecemos y somos jóvenes o adultos emocionales. Es decir, nuestro cerebro ya nos permite ver las cosas desde otras perspectivas.

Por eso siempre insisto en estos temas, para que los adultos nos hagamos responsables de nuestras vidas, para ser referentes y sujetos que puedan contener a los más chicos que, debido a su edad, no saben cómo regularse emocionalmente.

Las consecuencias de no conocerse en la adolescencia, es adultos en desequilibrio emocional, falta de autoestima e iniciativas, desconfiados, incapaces de ir por sus sueños, etc. La adolescencia es el momento en que nos alejamos de nuestros padres y nos vinculamos más con los amigos, es una etapa crucial. Muy importante en la vida de todo ser humano. Está bien que te pelees con tus padres, los conflictos son necesarios para ir conociéndote y sabiendo lo que es mejor para vos.

No estoy incitando a la violencia o conflicto, estas son reacciones típicas de los adolescentes porque están buscando su propia personalidad. ¿Por qué es importante respetarlos? Porque de esa manera les estamos diciendo, te acepto y te quiero como sos, aunque en algunos puntos tengamos diferencias. Esto les permitirá a los adolescentes, saber que pueden explorar la vida y tienen personas adultas que los contienen y aceptan.

Obviamente que esa contención es basada en límites claros por parte de los adultos. Pero para eso, los adultos deben conocerse y haber sanado y entendidos sus heridas emocionales de niños o adolescentes para poder acompañar desde un lugar responsable. En muchas ocasiones, seguimos repitiendo lo que nos enseñaron nuestros padres. Algunas cosas están bien, pero hay muchas otras que no van con los tiempos que corren y acá viene la “creatividad,- para crear-, de cada adulto. ¿Cómo quiero que sean mis hijas/os? ¿qué valores les estoy inculcando o mostrando? ¿qué tipo de familia quiero tener? ¿qué tengo que aprender para poder acompañar a mis hijas/os en ésta etapa? ¿qué puedo aprender de un adolescente?

Para los adolescentes, decirles que esa exploración te lleve a sentirte mejor, a conocerte en profundidad y que sepas que está bien que seas diferente. Eso es lo que te hace ÚNICO/A y es por eso que las demás personas te van a querer. Aunque a veces te sientas solo/a, respétate siempre.

Además, decirte, que toda acción tiene sus consecuencias, buna y mala, por eso hay que informarse, ya sea con adultos con los cuales tengas confianza o buscando información de fuentes responsables, médicos o psicólogos que te puedan ayudar a solucionar el problema y no meterte en mayores líos.

Tener información, conocerse te ayudará a tomar tus propias decisiones y no dejarte llevar por lo que hacen o dicen otras personas.

Yo sé que sabés lo que está bien y lo que te puede llevar a cometer errores o problemas mayores. Tu exploración de la vida, debe ser inteligente. Buscar sacar tus mayores virtudes y fortalezas, y no te voy a mentir, es lo más retador para todos, adultos y vos que sos un adolescente, pero créeme que es lo que te llevará a conocerte mejor. Esa sensación de vacío o incomodidad en tu vida, es normal y típico de tu edad. No va a estar ahí siempre, todo depende de lo que hagas en esos momentos. No estas fallado/a y no sos solo vos, le pasa a la mayoría de los chicos/as como vos, solo que algunos lo disimulan muy bien. Lo tapan escuchando música y no poder estar en silencio con ellos/as mismas; llenándose de actividades; rodeándose de “muchos amigos/as, siendo populares”; sacándose fotos con “filtros” porque no se aceptan como son; etc.

Cuanto antes aprendas a entender que te dicen tus emociones en esos momentos dolorosos, mejor te irá en la vida. Porque te vas a conocer y vas a aprender qué hacer para sentirte mejor. Te regalo unas preguntas para que te ayude a conocerte un poquito mejor.

¿Qué cosas te gustan hacer?

¿En qué podés pasar mucho tiempo?

¿Cómo te hace sentir esa actividad?

Eso que te gusta ¿lo podés compartir con otras personas?

No te apures a vivir la vida. No te apures por hacer cosas que no te corresponden a tu edad. No todo lo que hacen tus amigos/as te conviene a vos. Ocupa tu tiempo en conocerte, leer, estudiar para saber qué hacer en esas situaciones dolorosas de la vida, que no son más que indicios de que estas creciendo y necesitas aprender cosas nuevas para sentirte mejor. ¡¡¡Estás creciendo!!! Esa es la finalidad de las emociones. Decirte que te falta o qué podés hacer para sentirte mejor.

Es duro lo que te voy a decir, pero nadie te puede hacer felíz. Ni tus padres, ni tus amigos, ni una pareja, ni la ropa o el celu de marca, a la larga eso son solo parches que se ocupan para tapar las emociones dolorosas que no queremos ver.

No te apresures por tener pareja, la persona adecuada llegará y lo más importante, es que cuando llegue, vos te conozcas y ames tanto, que puedas compartir tu felicidad con esa persona, que puedas ponerle límites y expresarte con libertad, para no caer en esas relaciones tóxicas de celos y violencia de todo tipo.

¿Te digo un secreto? Hay muchos adultos que no se conocen y tampoco saben qué hacer con sus emociones, vos estás en el momento ideal para saber más de vos y cuanto más aprendas, mejor lo vas a pasar en la vida. La vida recién empieza y es maravillosa.

“Cuando comprendemos que nada ni nadie,

tiene el poder de dañarnos o darnos felicidad,

nos comprometemos con el verdadero

viaje hacia nuestro interior. Ahí es donde

encontramos la paz y el bienestar

que hemos estado buscando.”

PD: Con mi adolescente favorito. Te amo hijo.

Paula Vera

Docente- Coach