Carreras en riesgo y deserción universitaria, preocupan a Decanos y docentes.

La dificil situación presupuestaria de las Universidades públicas, sumado a las problemáticas sociales que atraviezan a todos por igual, afecta y pone en jaque a las Facultades como la de Artes y Diseño de Oberá.

No sólo por la falta de nombramiento de personal en la nueva carrera de Arquitectura, segundo año, sino por la deserción de estudiantes en todas las carreras por motivos económicos.

«Nosotros presentamos este proyecto de contrato programa que corresponde la carrera de Arquitectura y fue aprobado, tiene resolución de aprobación, se ejecutó el año 1 y este año está pendiente de ejecución el año 2, que significa la gran cantidad de cargos de la carrera que van de segundo a quinto año por eso la preocupación, porque necesitamos el nombramiento de estos cargos y estamos sosteniendo con recursos de la Universidad algo que en realidad corresponde a Nación», mencionó Ivonne Aquino, Decana de la FAyD.

Dijo que «hay colegas que están dictando clases ya en segundo año y están en desigualdad de condiciones, porque no se creó ese segundo año, aunque está a la firma en el Ministerio de capital humano los expedientes. No es el único contrato programa de la UNAM que está para la firma, también otras carreras de arte que están en la misma situación», precisó.

Explicó además que «el aumento presupuestario que se dio este año no es para cargos sino para gastos de funcionamiento. O sea, es un momento crítico para nosotros porque queremos seguir sosteniendo la calidad de este programa de implementación de la carrera de arquitectura. Hay dos comisiones de primer año, hay docentes que están asistiendo a dar clases, el proyecto existe, es tangible, palpable por lo que esperamos que pronto se pueda contar con esos recursos», manifestó.



Sobre las diferentes situaciones que se planteanr entre el alumnado, expresó que «hay varias aristas que tienen que ver con estas dificultades que estamos viviendo como país, este cimbronazo que se está sintiendo en el bolsillo y en el proyecto de cada familia se siente. El primer indicador fuerte es, la deserción, que si bien no tenemos números precisos todavía pero sí podemos decir que con preocupación vemos que el nivel de deserción en las cursadas de todas las carreras es importante. Esto lo hablábamos con todos los decanos de las unidades académicas, pues es mucho mayor respecto a años anteriores y al preguntarle a los estudiantes por qué dejan la carrera, el económico es el principal problema. No pueden pagar el alquiler, no pueden sostener su alimentación o no pueden viajar, por lo tanto ponen entre paréntesis su proyecto universitario».

«A eso se suma-agregó- lo que viene siendo un coletazo muy fuerte post pandemia que es la salud mental, en el caso de los estudiantes se vuelca en algunos síntomas en relación a trastornos de ansiedad depresión o consumos, todas situaciones complicadas», sostuvo.

Para paliar este aspecto indicó que «Nosotros activamos en el año 2021 un programa que se llama acompañarte que justamente, esta semana en diálogo con el Dr Horacio Mielniczuk, de Segunda zona de salud, habamos de coordinar acciones de salud y acompañar a los estudiantes en estos procesos, no solamente en cuanto a cuestiones básicas de chequeo habitual de salud; vacunación y demás, sino y sobre todo la salud mental. Buscar la manera de acompañar a estudiantes para que puedan tener un proceso de evolución positiva para sortear estas dificultades», puntualizó.

» Hablamos de jóvenes de 18 hacia arriba que les toca vivir una realidad complicada y por eso tenemos que hacer todo el esfuerzo entre las instituciones para acompañarlos», finalizó Aquino.