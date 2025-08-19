Lo último
Policiales

Capturaron a un joven buscado por hurto y secuestraron una moto en controles de tránsito en Panambí

#Capturado #motocicleta secuestrada

La detención de Rodrigo D.M. (23) fue el resultado de trabajos de investigación iniciados tras determinar su vinculación al Hurto de elementos de una vivienda local. En cuanto al secuestro de la moto, se produjo en el marco de operativos realizados para promover la conducción responsable y tras constatar varias irregularidades.

A fines de Junio, una enfermera domiciliada en el Barrio 10 viviendas denunció que ingresaron a su casa y sustrajeron un televisor de 43″, un anafe y una garrafa de 10 kilos. Posteriormente, se determinó que los elementos fueron vendidos por el joven de 23 años que permanecía prófugo de la justicia hasta esta tarde, en que fue detenido en operativo cerrojo realizado por la policía.

Por otra parte, en el operativo de prevención rural realizado esta tarde en el Paraje Sargento Cabral, la policía secuestró una motocicleta Honda XR de 150 cc. con caño de escape modificado, cuyo conductor de 24 años circulaba sin dominio colocado ni documentaciones legales. Labrada el Acta de Infracción el rodado fue depositado en la Comisaría a disposición de la autoridad competente.

