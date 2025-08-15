Lo último
Locales Policiales

Capturan en Oberá a dos sujetos involucrados en robo y tentativa de robo

#Detenciones

Ambas detenciones se concretaron ayer en nuestra ciudad, como resultado de un importante trabajo de inteligencia a cargo de las Divisiones Investigaciones y Comando Centro de la Unidad Regional II. En uno de los procedimientos fue capturado un hombre buscado por Tentativa de Robo Calificado y en el segundo, un masculino implicado en el Robo a una vivienda.

La primera intervención tuvo lugar ayer en horas de la siesta. Investigadores policiales capturaron a Sebastián R., de 31 años, en el marco de una orden de detención emitida por el Tribunal Penal N° 1 de Oberá. Actuando como agentes encubiertos establecieron su paradero y así lo detuvieron en intersección de las calles Mariano Moreno y Catamarca, quedando a disposición de la justicia.

El segundo procedimiento se registró en calle Río Colorado y Serrano, donde efectivos del Comando Centro detuvieron a Lucas V. (23), por hallarse involucrado en el Robo de herramientas perpetrado el pasado 5 de Agosto, tras ingresar a una vivienda de la calle Erasmie forzando una de sus puertas. El detenido fue alojado en la Comisaría Jurisdiccional a disposición del juez de turno.

