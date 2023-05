Campo Ramón sigue con obras en marcha y con 6 concejales de la lista de la actual gestión

Luego de conocerse el resultado definitivo de las ultimas elecciones provinciales, el Intendente de Campo Ramón, Jose Luis Marquez Da Silva, confirmó a 6 concejales de su sublema en el Concejo y busca concretar obras que ya están proyectadas, además de la solución a la problemática de ciudadanos que deben viajar en colectivo y quedan obligadamente varados antes de llegar a Oberá.

«Estamos muy contentos por este logro histórico para nuestro municipio, tener seis concejales de Juntos por nuestro pueblo, que es el sublema que represento. Muy agradecido al pueblo de Campo Ramón por el apoyo en las últimas elecciones, ponemos seis concejales y uno entra por la minoría que es la oposición de Juntos por el cambio. El compromiso es el mismo, de seguir trabajando como lo veníamos haciendo y por lo que la gente nos volvió a elegir», expresó el jefe comunal.

Dijo que a partir del 10 de diciembre «vamos a seguir trabajando de la misma manera, con más ganas, ésta es la tercera gestión y tenemos muchos proyectos y obras que concretar que no hemos podido terminar».

Expresó que «miMi objetivo prioritario es termianr la sala con internación en Campo Ramón, que todos las semanas estoy llamando por eso, ya hay empresa licitada, pero la provincia tiene que depositar la plata para hacer la obra, hace 5 meses que venimos hablando con la empresa y la idea es que antes de fin de año se comience con la obra al igual que la parada de Villa Bonita que también ya tiene empresa designada, pero no le están pagando y por eso no se empiezan las obras», explicó.

Indicó que «todo pasa por lo mismo y preguntando a los intendentes de la provincia estamos todos en lo mismo, ya hemos hablado con el Gobernador quien nos dijo que van a ir saliendo las obras dentro de poco. También queremos terminar el comando de Villa Bonita que estamos haciendo en conjunto con la policía, además de embellecer nuestro municipio, necesitamos pozos perforados y cordón cuneta en varias zonas»

Sostuvo que en la zona del Kilómetro 11, «va a realizarse 10 cuadras de asfalto que es un pedido que teníamos de la empresa de colectivos, ya estamos haciendo cordón cuneta y vendrá el asfalto dentro de poco». Esto, justamente, para resolver el problema de la transitabilidad en la zona, que comprende a una parte de la Ruta 103 y está en el límite entre Campo Ramón y Oberá, zona que en dias de lluvia, convierte al asfalto en intrasitable con la cantidad de barro que ingresa del camino vecinal de tierra.

«Es un problema esa zona, ya que además de que queda horrible cuando llueve, la gente camina al costado de la Ruta (sin banquina) porque baja del colectivo interurbano allí y que se va caminando por ejemplo hasta Anses. porque el colectivohace allí su última parada y luego se dirige a la terminal de Ómnibus», mencionó y añadió que «esto queda muy incómodo y peligroso para los viajeros, que tiene que bajar allí ir caminando el resto del trayecto, alumnos de escuelas incluso. Esto hay que resolverlo y ya lo estamos hablando con el Intendente de Oberá», mencionó.

«Pedimos iluminación en esa zona a la Celo, porque es una oscuridad terrible allí, es un peligro no solamente de caminar sobre la ruta prácticamente, sino no tener iluminación en esa zona, por eso pedimos a la empresa de colectivos que lucra con eso, que coloque ademas paraditas de colectivos, que no existen y la gente está a la deriva», apuntó.

Respecto a la denuncia a un Concejal en ejercicio por difamaciones realizadas a su persona explicó que «me da vergüenza ajena contestar esto, éste concejal que tenemos, se pasó estos últimos cuatro años hablando mal de mi persona, nunca se animó a poner mi nombre, pero en esta oportunidad después de las elecciones, se equivocó y puso una foto y un audio mío y fue directo el ataque a mi persona, por lo que le hemos hecho una denuncia penal y la justicia se encargará de esta situación. Yo ya me cansé,tengo una familia y si bien anteriormente trataba de no darle importancia mi familia pasa un momento malo y la verdad que estas cosas no se pueden ya tolerar, por lo que hemos instruido a los asesores legales para que ante la justicia se haga la denuncia correspondiente y ahora será ella la que va a actuar», resaltó en relación a lo publicado por Roque Correa, concejal de la oposición recientemente.