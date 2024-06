Cambio de programación en el Apertura de Fútbol Femenino «Rosy Mereles»

El Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Regional Obereña informó el cambio en la programación de los partidos restantes de la 7a fecha, Primera División. Se trata de los encuentros que en principio, se habían programado para la noche de hoy, miércoles 12. Con los cambios, los partidos entre Atlético Oberá y Atl. A. Del Valle, y entre Racing y AEMO, se disputaran el próximo lunes 17.

Cabe recordar que aún se espera la resolución del Tribunal de disciplina sobre el partido de la 6ta fecha que no se disputó (Atlético Oberá vs Olimpia). En tanto, el pasado domingo sucedió algo similar, cuando Olimpia no se presentó a disputar el partido con Atlético Alem, correspondiente a la 7a fecha. En tanto que el cruce entre Atlético Iguazú y River de Villa Bonita sí se disputó, resultando en victoria ajustada para el equipo de Leandro N. Alem por 3 a 2.

La última fecha continúa de la siguiente forma:

Lunes 17. Estadio: Juan Prats Ribas (Racing):

14 hs. Atlético Oberá vs. Atl. A. Del Valle

16 hs. Racing vs. AEMO

Por su parte se jugaron, el pasado sábado 8, tal cual estaban programados los partidos del Sub15 y Reserva con los siguientes resultados: