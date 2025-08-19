Cámaras de seguridad permitieron detener a un hombre que intentó robar a una joven en Oberá

La noche del domingo, una joven de 20 años fue abordada en plena calle por un masculino que trató de robarle el celular, pero logró escapar y denunció el hecho ante la policía que lo identificó y esta mañana lo detuvo.

Eran cerca de las 20:00 horas cuando, en intersección de las calles San Luis y Berutti, un masculino abordó a la joven por la espalda para robarle el celular pero ella escapó y denunció lo ocurrido ante la Seccional Primera. Sus efectivos se abocaron a la investigación y junto al personal de Cibercrimen analizaron registros fílmicos de cámaras de la zona.

Así individualizaron al sospechoso que fue identificado como Francisco A. (27), quien registra antecedentes delictivos y se encuentra en situación de calle. El hombre fue detenido esta mañana y trasladado a la dependencia policial donde permanece a disposición de la justicia.