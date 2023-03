Calentando motores: Oberá tendría unos 20 candidatos/as a Intendente.

El plazo para la presentación de inscripción de sub lemas con listas de candidatos municipales, vencerá este lunes 13 de marzo. Luego, los sublemas tienes como fecha tope al 20 de marzo para presentar sus listas de candidatos a intendentes y concejales.

Mientras que hasta el 27 de marzo, los lemas que no tengan sublemas, presentarán sus listas para disputar cargos municipales.

No obstante estas fechas, Oberá ya cuenta al menos con 15 candidatos a Intendente por el FR, 3 por Juntos por el cambio y al menos 2 por el Frente de todos

El Sublema “Hagamos” propone a Pablo Hassan como candidato a Intendente mientras que “Para Brillar” impulsa a Daniel Behler; “Por Nuestra identidad” a Omar Olsson, “Estamos Cerca de ti” propone a Héctor González para la jefatura comunal. “ Ahora Todos” impulsa a Santiago Marrodán, Horacio “Piraña” Olivera que también se presenta por otro sublema. Por otra parte, el sublema “Comunidad Activa” estará con Oscar “Puli” Vera, “Renacer” con Baldomiro “Cacho”Hirschfield, “Primero Mi ciudad Siempre” tiene a Francisco “Cuco” Stevenson como candidato. “ Que lo bueno crezca” propone a Astrid Baetke, “Unión y Compromiso” a Adelina González, “ Renovadores para adelante” va con Lucas Fernández (hijo del ex Intendente Carlos Fernandez) “Diferentes Rompiendo Barreras” a Mirtha Aguilar , Roque Pereyra, referente del sector tareferos también va con otro sublema y” Somos Vos” con Julián Björklund.

Asimismo, Horacio Loreiro con el sublema “Avancemos” hasta aquí es el único candidato del Pro dentro de Juntos por el Cambio, sector que también tendrá por el radicalismo a Eduardo Serra y Pedro “Pilo” Andersson. También Vladimir Perez y Francisco Fabio irían por el sector del Frente de Todos

