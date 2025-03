Becas Progresar: hasta el 30 se deben inscribir.

Desde el Departamento de la Juventud de Oberá se informó que desde este lunes 10 y hasta el 30 de marzo están abiertas las inscripciones a la Primera Convocatoria 2025 de las Becas Progresar Obligatorio.

Los destinatarios son estudiantes desde 16 años que cursen secundaria o finalicen primaria para adultos.

La inscripción se realiza a través de la plataforma Progresar y la app Mi Argentina, de forma 100% online.

El monto a percibir sin 12 cuotas de $35.000, con certificaciones de regularidad y actividades formativas obligatorias.

Por el momento, solo está habilitada la línea On line Obligatorio.

Las inscripciones a Progresar Superior y Progresar Trabajo no están abiertas aún.

Podrán seguir las novedades en Instagram en la página de Juventud @juventudobera

Los estudiantes no deben inscribirse a línea Progresar Obligatorio, ya que es exclusiva para estudiantes de secundaria o primaria para adultos. Si se anotan en una línea que no le corresponde, no podrán postularse a la correcta cuando se habilite.

Próximamente informaremos las fechas de inscripción.

ACLARACIÓN: ¡TODOS SI O SI DEBEN VOLVER A INSCRIBIRSE! Sin importar si están o no cobrando la Beca.

Información oficial en la página Progresar: https://www.argentina.gob.ar/educacion/progresar