Banco Macro elimina comisiones de transferencias desde el exterior

El Banco Macro anunció que a partir de esta semana las personas físicas que elijan Banco Macro para recibir transferencias en dólares desde el exterior, estarán exentas del pago de comisiones bancarias.

Esta iniciativa, que aplica a montos de hasta 10.000 dólares, responde al compromiso de Banco Macro de ofrecer soluciones concretas y eficientes que se adapten a las necesidades reales de sus usuarios.

Macro comprende que la globalización y la creciente interconexión demandan una banca ágil y transparente. Por ello, ha eliminado este costo para que cada dólar recibido, ya sea por honorarios profesionales, ayuda familiar o cualquier otro ingreso en moneda extranjera, llegue a la cuenta sin descuentos inesperados. La premisa es clara y directa: «Quienes reciban dólares en sus cuentas no pagarán ningún tipo de comisión. Cada dólar que llega, queda en la cuenta.»

La medida no solo facilita el ingreso de fondos desde el extranjero, sino que también reafirma el objetivo de Banco Macro de mejorar continuamente la experiencia de sus clientes.

Banco Macro además de la eliminación de comisiones, continúa brindando herramientas robustas para que esos fondos puedan ser aprovechados al máximo.

Pensando en el futuro y la proyección de sus clientes, Banco Macro ofrece la posibilidad de invertir esos dólares fácilmente, con una de las tasas más competitivas del mercado para plazos fijos en moneda extranjera. El objetivo es que el dinero no solo llegue completo, sino que también crezca y genere valor.

