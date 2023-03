Banco Macro; destacado como lugar para trabajar en Argentina

La consultora internacional Great Place To Work, autoridad mundial en cultura organizacional, reconoció por segundo año consecutivo a Banco Macro como uno de los mejores lugares para trabajar en la Argentina.

En la edición 2023, Banco Macro fue distinguido con el puesto 12 entre más de 70 compañías, posicionándose así por segunda vez entre las primeras empresas argentinas de mayor calificación, un logro que reconoce los niveles de confianza y cultura inclusiva. El estudio realizado por Great Place to Work analizó la experiencia de los colaboradores en sus lugares de trabajo, la composición de la fuerza laboral y las características propias de la industria financiera.

“Las cualidades únicas que tenemos como empresa tienen que ver con ser parte de un equipo guiado por un propósito muy claro, que conmueve, moviliza, motiva y que nos permite ser parte de algo que nos trasciende. En Banco Macro, cada integrante sabe que estamos para brindar lo mejor y que así, las personas puedan crecer y apostar por el país contando con el apoyo que necesita”, aseguró Gustavo Manriquez, Gerente General de Banco Macro.

“El proceso de transformación que encaramos implica que es importante la cercanía con nuestros clientes, pero también con las personas que trabajan en los equipos de trabajo. Nos comprometemos con el desarrollo de nuestra gente en una compañía donde el ámbito de trabajo esté basado en la confianza. Este punto es fundamental para Banco Macro, porque nos importan las personas, medimos anualmente nuestro ambiente laboral. Las encuestas de clima evalúan el indicador de confianza, y sabemos que, en un contexto acorde, los colaboradores dan lo mejor de sí. Eso nos ha permitido ocupar un lugar entre las mejores empresas de nuestro país”, agregó Manriquez.



La metodología implementada en la encuesta “Los Mejores Lugares para Trabajar” de Great Place to Work es única y ha sido probada por más de 20 años consecutivos de aplicación en más de 97 países.

La consistencia y credibilidad del estudio se confirman año tras año a través de las más de 10.000 organizaciones que participan del mismo y los 10 millones de personas que contestaron la encuesta.

El desafío de Banco Macro es seguir mejorando. Se trabaja cada día para seguir creciendo, siempre cerca de la Argentina, de las personas que pisan este suelo y comparten los mismos anhelos.

Hoy, con 44 años cumplidos, Banco Macro es un banco argentino que tiene un equipo que es consciente de lo que genera como empresa y eso constituye una fortaleza diferencial. Crecemos gracias a nuestra gente y lo que representa nuestro accionar en la comunidad y en el país.

Banco Macro a través de su estructura de 500 puntos de atención y con 7.701 colaboradores, presta servicios a más de 4,6 millones de clientes de Banca Individuos y a 111.700 clientes de Banca Corporativa, estando presente en 23 de las 24 provincias de la Argentina.

Acerca de Great Place to Work®: Great Place to Work® es la autoridad mundial en cultura laboral. Ayudamos a las organizaciones a cuantificar su cultura y producir mejores resultados comerciales creando una experiencia laboral de alta confianza para todos los empleados. Emprising™, nuestra plataforma de gestión de la cultura, empodera a los líderes con encuestas, informes en tiempo real y conocimientos que necesitan para tomar decisiones basadas en datos. Nuestros benchmarks se utilizan para reconocer a las empresas certificadas por Great Place to Work® y a Los Mejores Lugares para Trabajar™ en más de 97 países en todo el mundo.