Avanza el Apertura de Fútbol de la Liga Obereña

La Liga Regional Obereña de Fútbol, programó los partidos del Apertura Masculino, tanto en Primera como Cuarta División, para el venidero fin de semana. Se trata de la séptima fecha a disputarse en su totalidad el domingo 11.

La 6° fecha dejó en Primera División victoria de Racing sobre Olimpia San Antonio en el Tiro Federal, 2-0. Aemo también se impuso como visitante, fue ante A. Guaraní por 2-1. Por su parte A. Alem superó a Dep. Rosario por 4 a 0. San Martín a A. Campo Grande por 2 a 1. En el Alfonso Feversani, A. Oberá triunfó sobre Independiente de Campo Viera 3 a 1. A. Iguazú goleó a Ex Alumnos 185 por 4 a 1 y A. Campo Viera se quedó con la victoria sobre River de Santa Rita, 3 a 2.

En Cuarta División, Olimpia SA y Racing empataron, 0-0. Aemo le ganó a A. Guaraní por 3-1. Deportivo Rosario a A. Alem 1 a 0 y A. Campo Grande a San Martín 3-1.

Luego de la 6° Fecha, así quedaron las posiciones:

La 7° fecha se jugará el próximo domingo 11: Desde las 15.30, Independiente recibirá a A. Alem y River de Santa Rita a River de Villa Bonita. El resto de los cruces se iniciarán a las 16: A. Campo Grande vs A. Oberá, Racing vs A. Iguazú. A. Guaraní vs Dep. Rosario. Aemo vs A. Campo Viera y Ex Alumnos 185 vs San Martín.