12 de agosto de 2025
Locales Policiales

Automovilista despistó y chocó contra el muro de conocido Club obereño

#Daños materiales #Despiste

El hecho se registró ayer cerca de las 19.30 horas cuando un hombre de 45 años perdió el control del vehículo en el que se desplazaba y colisionó contra el muro de un club deportivo ubicado en el lugar. El conductor resultó ileso y su acompañante fue llevada al Hospital.

Al momento del hecho ocurrido sobre la calle Finlandia de Oberá, Marcelo S. (45) circulaba a bordo de un Peugeot 207 junto a una mujer de 43 años. Por razones que se tratan de establecer, perdió el control del rodado, impactó contra un poste de luz y luego contra el muro perimetral del Club Olimpia sito en el lugar.

La mujer que lo acompañaba refirió dolor en el hombro derecho por lo que fue trasladada al Hospital Samic de nuestra ciudad donde recibió atención médica, mientras el conductor acordó con el presidente del club la reparación de los daños causados. Por su parte, el personal de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá realizó las reparaciones necesarias respecto al alumbrado público.

