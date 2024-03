Asociación de tareferos lamenta no poder entregar útiles a hijos de trabajadores agrícolas

«Duele y lastima que los mas pobres no tengan ni un lápiz para sus hijos, desde hace 16 años entregábamos siempre un kit para los hijos de tareferos, este año no hay caso», dijo Roque Pereyra, titular de la Asociación civil Tareferos unidos.

Indicó que «las situación es muy triste, hace un año que nosotros estábamos entregando útiles escolares a los hijos de los teleferos de primaria para poder ir a la escuela, habíamos entregado 700 kits escolares y este año la verdad que ni un lápiz se pudo entregar, es muy triste porque no sabemos si van o no van a la escuela, porque no tienen para poder comprar nada, siempre ayudamos pero este año no pudimos hacerlo».

Dijo que el aporte siempre venía de la municipalidad de Oberá y de la provincia, «pero este año no hay dinero no se pudo llegar a eso», explicó.

«Sabemos que mermó el presupuesto provincial y municipal que es lo que nos han dicho y que forma parte de todo una problemática nacional. Lamentablemente los trabajadores son la variable de ajuste y en este caso los trabajadores más precarizados que son los tareferos», apuntó

Expresó que años anteriores entregaban hasta zapatillas y algunos guardapolvos además de los kits escolares.

Sobre la ayuda alimentaria mencionó que «La nación tiene que mandar 600 mil kg de alimento para poder abastecer a merenderos, comedores, Iglesias y demás y ya nos dijeron que si la Nación no manda no se va a poder proveer de esta mercadería a la gente», precisó