Asistencia para ayudar en situaciones de vulnerabilidad mental

Con la temática «el silencio no protege, los vínculos sí» se brindó en la mañana de este martes una jornada de Prevención del suicidio para docentes y otros sectores a cargo de la Comisión de Abordaje Integral de Suicidio de la provincia y el Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario de Obera.

El objetivo era presentar el protocolo de prevención del suicidio en el ámbito educativo, cómo trabajar en ello ante situaciones posibles. y posteriormente analizar la situación local junt a la Red de prevención que se creó este año con bomberos, policía, Hospital Samic, bueno, GPI, la CAIS también, y desde el municipio varios departamentos y direcciones

Según la Lic.Alejandra Montero a cargo del área municipal «notamos que hay muchos casos. en estos últimos años los temas de salud mental se han agravado un poco. Lo cierto es que también le estamos poniendo nombre a las cosas y hoy sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos, por ejemplo, de ideación, de intentos. Podemos evaluar la gravedad de la situación también. Pero la importancia de todo esto es que uno tiene que trabajar en red para poder asistir de manera integral a una persona. Porque solo no se puede» señaló.

Añadió que «nosotros podemos acompañar que es lo que hacemos, pero también hay personas que necesitan asistencia de salud pública o necesitan ir al psicólogo, para eso también hemos reunido, por ejemplo, un listado de todos los lugares donde se brinda asistencia psicológica gratuita en Oberá, que son muchos».

Dijo que «Es interesante saber que hay un gabinete psicológico gratuito, en la mayoría de los CAPS, hay asistencia psicológica. Solo se tienen que acercar, pero por ejemplo, mira, en el CAPS de 100 Has, en el CAPS de San Miguel, de Tres Esquinas, también hay charlas y ayuda para las personas que quieren dejar de fumar, hay un espacio de cesación tabáquica en Tres Esquinas, en Bellavista, Villa Falk, en Yerbal Viejo, en el CIC de Schuster, es decir, hay muchos lugares donde la gente puede acudir», aportó

«Esto no solamente tiene que ver con problemas, por ejemplo, de suicidio, de ideación suicida, de malestar general. Si cualquier persona tiene algún malestar general y se empieza a dar cuenta de que solo no lo puede solucionar porque no lo puede hacer, digamos, por cuestiones personales, puede acudir a asistencia psicológica gratuita en Obera, eso se debe saber y difundir», precisó