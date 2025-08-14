Arrestan a vecino armado con machete tras amenazar de muerte a una mujer en Campo Viera

La intervención policial tuvo lugar anoche en un domicilio del km. 40 de Campo Viera y finalizó en la detención del agresor que amenazó a su vecina e hirió en el dedo al joven que intentó ayudarla. La policía local lo detuvo de inmediato y secuestró el arma blanca utilizada.

El auxilio policial fue requerido por una mujer de 25 años. Su vecino alcoholizado y con machete en mano trató de agredirla y bajo amenaza de muerte intentó ingresar a su casa. La situación fue advertida por otro vecino de 24 años que intervino de inmediato y fue agredido con el machete sufriendo un corte en el dedo izquierdo.

La policía local se constituyó en el lugar donde halló al agresor que intentó darse a la fuga pero fue interceptado, detenido y se procedió al secuestro del machete bajo formalidades de práctica. El joven atacado, fue auxiliado por el personal interviniente y recibió atención profesional en el Hospital local.